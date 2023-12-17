شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تعزز شبكتها للإنترنت عبر الأقمار الصناعية بمساعدة الليزر الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت أشعة الليزر الفضائية، التي كانت مجرد مزحة مستقبلية أداة حقيقية في بناء التكنولوجيا وإجراء تحسينات عليها، وكانت ناسا تستخدم الليزر الفضائي لدراسة العوالق وتفجير النفايات الفضائية.

ومؤخرًا قدمت أمازون شبكة أقمار صناعية جديدة حيث أعلنت عن مشروعها Kuiper الذى قام ببناء قدرات الروابط البصرية بين الأقمار الصناعية (OISLs) لإنشاء شبكة كبيرة من الروابط المتقاطعة بالليزر عالية السرعة، ويمكن أن تؤدى هذه التقنية إلى نقل أسرع للبيانات حتى إلى أبعد الأماكن على وجه الأرض، وفقا لتقرير engadget.

في أكتوبر، أطلقت أمازون نموذجين من الأقمار الصناعية وأبلغت عن اختبارات ناجحة بعد شهر واحد، حيث قام القمران بإرسال واسترجاع البيانات بسرعات تصل إلى 100 جيجابت في الثانية، و"أثبتت هذه الاختبارات قدرتنا على إنشاء رابط واحد ثنائي الاتجاه بين قمرين صناعيين.

وقالت أمازون تشير البيانات الأولية إلى أن تصميمنا سيكون قادرًا على الحفاظ على الروابط المتقاطعة بين أقمار صناعية متعددة في وقت واحد، وهي الميزة الحاسمة لشبكة شبكية من الجيل التالي في الفضاء.

ولاستخدام OISL بنجاح، كان على وصلات الليزر الحفاظ على الاتصال على مسافة تصل إلى 1616 ميلًا بينما تتعامل أيضًا مع المركبات الفضائية التي تتحرك بسرعة 15534 ميلًا في الساعة.

بالإضافة إلى ذلك، اضطرت أمازون إلى تقليل انتشار الضوء من أجل الحفاظ على الإشارة ومراعاة أي ديناميكيات إضافية لكل هذه القطع المتحركة، وهو أمر تقول إنه تم إنجازه بنجاح، وتدعي أمازون أيضًا أن الشبكة الشبكية تنقل البيانات بشكل أسرع بنسبة 30 % تقريبًا من كابلات الألياف الضوئية الأرضية .

وأوضح ريكي فريمان، نائب رئيس شركة Kuiper Government Solutions، في بيان له أن "شبكة أمازون الضوئية ستوفر مسارات متعددة لتوجيه البيانات عبر الفضاء، مما يخلق مرونة وتكرارًا للعملاء الذين يحتاجون إلى نقل المعلومات بشكل آمن حول العالم".

وهذا مهم بشكل خاص لأولئك الذين يتطلعون إلى تجنب بنيات الاتصالات التي يمكن اعتراضها أو التشويش عليها، ونحن نتطلع إلى إتاحة هذه الإمكانات لعملاء القطاع العام الذين يتطلعون إلى نقل البيانات وإرسالها من المواقع النائية إلى وجهتهم المطلوبة، وفى الأساس، يجب أن يتمكن أي شخص بدءًا من راكب سفينة سياحية إلى مسافر لعدة أيام من الحصول على اتصال إذا نجح ذلك.

وبدأ مشروع كويبر في عام 2019 ولكنه شهد دفعة حقيقية في الأشهر القليلة الماضية، مع اكتمال هذه الاختبارات الناجحة، تذكر أمازون أن مشروع كويبر يبدأ إنتاج الأقمار الصناعية، مع بدء "النشر على نطاق واسع" في النصف الأول من عام 2024.

وتتوقع أيضًا أن تبدأ البرامج التجريبية للعملاء الأوائل في النصف الثاني من العام، والجدير بالذكر أن أمازون وقعت صفقة مع SpaceX لإطلاق المزيد من الأقمار الصناعية لمشروع كويبر بمعدل أسرع.