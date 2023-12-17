شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريم أكتيفجن بليزرد 54 مليون دولار بسبب التمييز بين الجنسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا (CRD) أنها توصلت إلى اتفاق تسوية مع شركة الألعاب الأمريكية Activision Blizzard بشأن القضية التي رفعتها في عام 2021، متهمة الشركة بالتمييز المنهجي بين الجنسين وتعزيز ثقافة تشجع على تفشي كراهية النساء والتحرش الجنسي.

وقالت الوكالة، التي رفعت دعوى قضائية ضد المطور عندما كانت لا تزال تسمى إدارة التوظيف والإسكان العادل في كاليفورنيا، إن Activision Blizzard سيتعين عليها دفع 54 مليون دولار لتسوية ادعاءاتها، من إجمالي المبلغ سيتم تخصيص 45.75 مليون دولار لصندوق مخصص لتعويض الموظفات والعاملات المتعاقدات اللاتي عملن في الشركة في كاليفورنيا في الفترة من 12 أكتوبر 2015 حتى 31 ديسمبر 2020، وفقا لتقرير engadget.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستعين المطور بمستشار مستقل لتقييم سياسات الترويج والمواد التدريبية الخاصة به، بالإضافة إلى تقديم توصيات بناءً على ما يرونه.

إذا كنت تتذكر، فقد زعمت الدعوى القضائية التي رفعتها الوكالة أنه تم التغاضي عن الموظفات في الترقيات وكان يحصلن على أجور أقل من زملائهن الذكور. وفقًا لـ Marketwatch، فإن التسوية ستشهد أيضًا سحب الوكالة لمزاعمها بوجود تحرش جنسي واسع النطاق في الشركة، وبحسب ما ورد سيتعين على الوزارة تقديم شكوى معدلة تركز فقط على الفجوة في الأجور على أساس الجنس والتمييز.

وتوضح الدعوى الأصلية التي رفعتها كاليفورنيا بالتفصيل كيف تغاضت Activision Blizzard عن ثقافة "الصبي الأخوي" التي شجعت بعض السلوكيات البغيضة.

ويُزعم أن الموظفين الذكور قاموا بـ "الزحف المكعب" حيث قاموا بشكل روتيني بملامسة زميلاتهم والتحرش بهم جنسياً في مكاتبهم، وقال متحدث باسم الشركة لـ Marketwatch إنه "يسعدنا أن CRD وافقت على تقديم شكوى معدلة تسحب بالكامل ادعاءاتها لعام 2021 التي تزعم حدوث مضايقات واسعة النطاق ومنهجية في مكان العمل في Activision Blizzard".

وأضافوا: "نحن نقدر أهمية القضايا التي تتناولها هذه الاتفاقية ونحن ملتزمون بالتنفيذ الكامل لجميع الالتزامات الجديدة التي تعهدنا بها كجزء منها. نحن ملتزمون بضمان سياسات وممارسات التعويضات والترقية العادلة لجميع موظفينا، وسنواصل جهودنا فيما يتعلق بإدراج المرشحين المؤهلين من المجتمعات الممثلة تمثيلا ناقصا في التواصل والتوظيف والاحتفاظ بهم."

وفي الوقت نفسه، قالت الوزارة للموقع الإلكتروني إن إعلانها، الذي لا يتضمن أي إشارة إلى مزاعم التحرش الجنسي السابقة، إنما يتحدث إلى حد كبير عن نفسه فيما يتعلق بالطبيعة التاريخية لاتفاقية التسوية هذه التي تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليون دولار، والتي ستجلب الإغاثة والتعويض المباشر إلى النساء اللاتي تضررن من الممارسات التمييزية للشركة."

وكما لاحظت صحيفة وول ستريت جورنال عندما أبلغت عن التسوية، مهدت هذه الدعوى القضائية الطريق أمام مايكروسوفت للاستحواذ على المطور، بعد ظهور تقارير تفيد بأن الرئيس التنفيذي لشركة Activision Blizzard Bobby Kotick منع مزاعم التحرش الجنسي داخل الشركة من الوصول إلى مجلس إدارتها، انخفضت أسهم المطور، مما أعطى Microsoft فرصة لتقديم صفقة، وتم الانتهاء من عملية الاستحواذ البالغة قيمتها 68.7 مليار دولار في أكتوبر بعد ما يقرب من عامين من التنافس مع الجهات التنظيمية التي تحاول منع عملية الشراء.