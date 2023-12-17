شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يبدأ فى طرح واجهة جديدة لمستخدمى أندرويد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم واتساب مؤخرًا القدرة على تثبيت رسائل متعددة في الدردشة، وبحسب موقع TOI الهندى، فقد بدأ تطبيق المراسلة الشهير الآن في طرح تخطيط جديد لشكل تحديثات الحالة، فوفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، بدأ التطبيق المملوك لـ Meta في طرح تخطيط متجدد لرأس تحديثات الحالة.

ويتوفر التصميم الجديد حاليًا فقط لمختبري الإصدار التجريبي من Android ويحتاج المستخدمون إلى تثبيت أحدث اصدار للوصول إلى الميزة، ووفقًا للتقرير، يقوم واتساب بطرح زرين إضافيين في رأس تحديثات الحالة لتحديد مختبري النسخة التجريبية: رمز الكاميرا وأيقونة القلم الرصاص.

وتوفر هذه الأزرار للمستخدمين اختصارات مبسطة ومعاصرة، مما يسمح لهم بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والنصوص بسهولة كتحديثات الحالة مع جهات الاتصال الخاصة بهم، مما يعزز تجربة المستخدم الشاملة.

وبحسب التقرير "في السابق، كان تطبيق واتساب يضم زرين لإجراءات عائمة لتسهيل مشاركة المحتوى في الحالة، ومع ذلك، مع إدراج القنوات في علامة التبويب "التحديثات"، أصبحت هذه الأزرار العائمة أقل تماسكًا، ومن خلال دمج أيقونات الكاميرا والقلم الرصاص في رأس تحديثات الحالة، نعتقد أن واتساب يهدف إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال الحفاظ على مظهر أكثر نظافة وتنظيمًا.

واتساب يطلق ميزة تنبيهات القنوات

قدم واتساب مؤخرًا ميزة تنبيهات القنوات لمختبري النسخة التجريبية، ووفقًا لـ WABetaInfo، تم توفير هذه الميزة لمختبري الإصدار التجريبي من Android في تحديث الإصدار 2.23.26.6 من التطبيق.

تهدف ميزة تنبيهات القناة إلى تحسين تجربة المستخدم لمسؤولي القناة من خلال تقديم تحديثات في الوقت الفعلي حول حالة قنواتهم، لا سيما فيما يتعلق بأي تعليق.

باستخدام هذه الميزة، يمكن للمسؤولين تلقي إشعارات حول الانتهاكات المحتملة لسياسات واتساب. علاوة على ذلك، يتوفر للمسؤولين خيار بدء مراجعة تعليقهم مباشرةً من خلال شاشة تنبيهات القناة.