شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل تكشف Core Urtla أول معالج يعمل بالذكاء الاصطناعى تابع لها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن انتل اطلقت شرائح الكمبيوتر المحمول Core Urtla الجديدة، والتى تحمل الاسم الرمزي "Meteor Lake" فى الأصل أول معالجات Intel التي تتضمن وحدة NPU، أو وحدة المعالجة العصبية، لتسريع مهام الذكاء الاصطناعى، وفقا لتقرير engadget.

ويأتي الإطلاق بعد أسبوع من كشف AMD عن معالج Ryzen 8040 الجديد، وهى الدفعة الثانية من الرقائق التي تشمل وحدات NPU، بينما تحاول Intel اللحاق بركب الذكاء الاصطناعي، لا تزال رقائق Core Urtla تبدو وكأنها خطوة قوية إلى الأمام على الأقل وفقًا لمعايير الشركة.

وتدعي Intel أن شرائح Core Urtla تستخدم طاقة أقل بنسبة تصل إلى 79 %من الجيل الأخير من AMD Ryzen 7840U أثناء الخمول في نظام التشغيل Windows، كما أنها أسرع بنسبة تصل إلى 11 % من أجهزة AMD للمهام متعددة الخيوط، ولم يكن لدى Intel شرائح Ryzen 8040 القادمة لاختبارها، ولكن سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيفية المقارنة بينهما في العام المقبل.

وتعد الكفاءة عنصرًا رئيسيًا في رقائق Core Urtla: فهي مبنية على عملية Intel 4 (7nm) الجديدة للشركة، وتتميز بتغليف FOVEROS 3D وفقًا لشركة Intel، يعد هذا أيضًا "معالج x86 الأكثر كفاءة للأنظمة فائقة الرقة".

وهناك نواة P (الأداء) وE (الكفاءة) محسنة، بالإضافة إلى رسومات Intel Arc، والتي تصل سرعتها إلى ضعف سرعة الجيل الأخير (وتقدم أيضًا ضعف الأداء لكل واط).

وتقول Intel إن Urtla 7 165H يمكنه تشغيل Baldur's Gate 3 بسرعة مضاعفة مثل Core i7 1370P بدقة 1080 بكسل مع إعدادات رسومات متوسطة، ويمكنه التعامل مع Resident Evil Village أسرع بنسبة 95 % من شريحة Intel الأقدم.