شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استرداد أموالك فى لعبة The Day Before؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت لعبة The Day Before عبارة عن لعبة إطلاق نار على الزومبى تم الترويج لها كثيرًا، والتي تم إطلاقها على Steam فى 7 ديسمبر، بعد تأخيرات متعددة.

لكن بعد أربعة أيام، أعلن Fntastic الاستوديو الذي يقف وراء هذه اللعبة المثيرة للجدل، فجأة عن إغلاقه لأن هذه اللعبة التي تبلغ قيمتها 40 دولارًا "فشلت ماليًا"، على الرغم من أنها باعت على ما يبدو أكثر من 200 ألف نسخة قبل استرداد الأموال، وفقًا لموقع PC Gamer.

وأضافت Fntastic، التي قامت منذ ذلك الحين بإزالة جميع مقاطعها الترويجية الواعدة من قناتها على يوتيوب : "لقد بذلنا كل ما في وسعنا، ولكن لسوء الحظ، أخطأنا في تقدير قدراتنا".

اللاعبون الذين دفعوا ثمن الوصول المبكر الكارثي غاضبون بشكل مفهوم، ولحسن الحظ يوفر Steam فترة أسبوعين لطلبات استرداد الأموال، طالما تم لعب اللعبة لمدة تقل عن ساعتين فقط.

حتى لو كنت، لسبب ما، قد لعبت The Day Before لأكثر من ساعتين، فمن المحتمل أن Steam ستظل تحترم استرداد أموالك، كما اقترح إعلان من الناشر Mytona.

ويبدو أيضًا أن عددًا من التعليقات تؤكد أن هؤلاء اللاعبين تمكنوا من استرداد أموالهم، على الرغم من أنهم شقوا طريقهم خلال اللقب المخيب للآمال لأكثر من ساعتين.

ويمكن للاعبين الذين يرغبون في استراداد أموالهم القيام بذلك من خلال التوجه إلى Steam Help، وانتقل إلى "المشتريات"، واضغط على "اليوم السابق"، ثم ضمن "ما المشكلة التي تواجهها مع هذا المنتج؟" القسم، اختر السبب الذي تراه مناسبًا (ربما "طريقة اللعب أو مشكلة فنية" في هذه الحالة) لمتابعة طلب استرداد الأموال .