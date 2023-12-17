شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستعتمد على شاشات OLED فى أجهزة iPad وMacBooks بدءًا من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت تقارير حول تحول أبل من شاشات LCD إلى شاشات OLED لأجهزة iPad وMacBooks على الإنترنت منذ بعض الوقت، فيما يكشف تقرير حديث أن أجهزة iPad المتطورة ستحصل على شاشات OLED في عام 2024، وأجهزة MacBooks في عام 2025، كما تفكر الشركة في الحصول على أجهزة لوحية قابلة للطي.

ونقلاً عن العديد من المسؤولين التنفيذيين في صناعة التكنولوجيا، يشير تقرير صادر عن Nikkei Asia إلى أنه بينما تخطط شركة أبل لنشر لوحات OLED في iPad Pros العام المقبل، فإن طراز OLED MacBook قيد التطوير أيضًا للإنتاج في النصف الثاني من عام 2025 على أقرب تقدير.

ومن المتوقع أن تفيد خطوة التخلص من شاشات LCD التقليدية لصالح تقنية OLED صانعي شاشات العرض الكورية والصينية مثل Samsung وBOE، في الوقت نفسه، مما يشكل تهديدًا لعملاق شاشات الكريستال السائل اليابانية والتايوانية.

وفقًا لتقرير صادر عن شركة Counterpoint Research، ستستخدم 15% من الأجهزة اللوحية شاشات OLED بحلول عام 2024، مقارنة بـ 8% حاليًا، ومن المرجح أن يتم تضخيم هذا الاتجاه من خلال التزام شركتي أبل وSamsung بشاشات OLED، مما قد يؤدي إلى توحيد السوق بين الشركات المصنعة لشاشات الكريستال السائل.

وقد يؤدي ظهور تقنية OLED في الأجهزة اللوحية إلى زيادة الضغط على صانعي شاشات الكريستال السائل، كما حدث بالفعل في سوق الهواتف الذكية.

ويقال أيضًا أن شركة آبل تستكشف إمكانية أجهزة iPad القابلة للطي، ولكن لم يتم الكشف عن جدول زمني محدد. من المرجح أن يؤدي دخول الشركة إلى السوق القابلة للطي إلى تسريع اعتمادها.