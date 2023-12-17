شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 17.2 .. كيفية تغيير صوت الإشعارات الافتراضى على موبايلك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم نظام التشغيل iOS 17 من أبل صوتًا افتراضيًا جديدًا للإشعارات، مما ترك بعض المستخدمين غير راضين عن التغيير، وسواء كان مستوى الصوت منخفضًا جدًا أو كنت تفضل الصوت القديم ببساطة، يتيح iOS 17.2 الآن لمستخدمي iPhone تخصيص نغمات الإشعارات الخاصة بهم.

وقبل تغيير صوت الإشعارات، تأكد من أن جهاز iPhone أو iPad الخاص بك يعمل بأحدث إصدار للبرنامج، وللتحقق من وجود تحديثات، انتقل إلى الإعدادات -> عام -> تحديث البرنامج.

وفيما يلي دليل خطوة بخطوة للمساعدة في ضبط الصوت المفضل لديك للإشعارات الافتراضية:

تغيير صوت اشعارات الايفون

1. افتح تطبيق الإعدادات

قم بالوصول إلى إعدادات جهاز iPhone الخاص بك عن طريق النقر على أيقونة الترس على شاشتك الرئيسية.

2. انتقل إلى علامة التبويب "الأصوات والحس اللمسي".

قم بالتمرير لأسفل وحدد "الأصوات والحس اللمسي" من قائمة الخيارات.

3. حدد خيار "التنبيهات الافتراضية".

ضمن قائمة "الأصوات والحس اللمسي"، اختر "التنبيهات الافتراضية".

4. اختر الصوت الجديد الخاص بك

اختر صوتًا جديدًا لنغمة التنبيه من الخيارات المتاحة، يمكنك الاختيار من الأصوات المضمنة، أو شراء النغمات من Tone Store، أو اختيار عدم وجود صوت على الإطلاق.

5.تغيير الاهتزاز اللمسي (اختياري)

في شاشة "التنبيهات الافتراضية -> اللمس"، يمكنك أيضًا تغيير الاهتزاز اللمسي المستخدم للإشعارات.

6. تأكيد وحفظ

اضغط على "رجوع" أو انتقل إلى الشاشة السابقة لتأكيد التغييرات وحفظها.

الآن، ستعكس جميع أصوات إشعارات iPhone المستقبلية باستخدام نغمة التنبيه الافتراضية الصوت الجديد الذي حددته.

أشياء يجب ملاحظتها

- يتحكم إعداد التنبيهات الافتراضية في صوت التطبيقات التي تستخدم صوت الإشعارات الافتراضي، مثل Facebook وInstagram. ولا يؤثر على التطبيقات ذات الأصوات المخصصة.

- تتم إدارة صوت تطبيق رسائل Apple بشكل منفصل من خلال تفضيل "نغمة النص" في إعدادات "الأصوات والحس اللمسي".

العودة إلى صوت التنبيهات السابق

إذا قمت بالتحديث من iOS 16 إلى iOS 17 وترغب في العودة إلى صوت التنبيه السابق، فاتبع الخطوات التالية:

- الوصول إلى إعدادات الصوت.

- اختر "Tri-tone" كإعداد التنبيهات الافتراضية الجديد.