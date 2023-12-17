شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية منع واتساب من ملء مساحة تخزين هاتفك.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واتساب عبارة عن منصة مراسلة مستخدمة على نطاق واسع تعمل على تبسيط الاتصال، ولكنها يمكن أن تساهم أيضًا في حدوث فوضى في تطبيق التخزين والمعرض بهاتفك نظرًا لأننا نتلقى الكثير من الرسائل وملفات الوسائط المتعددة وغيرها.

يمكن أن يؤدي هذا إلى بطء الأداء ومشكلات التخزين غير الضرورية وبعض أمور أخرىـ لذا يوفر هذا الدليل إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية التحكم في الحفظ التلقائي لملفات الوسائط والحد منه، مما يضمن جهازًا أكثر نظافة وتنظيمًا.

الإعداد الافتراضي لرؤية الوسائط:

عندما تقوم بتنزيل ملف وسائط على واتساب، يتم حفظه تلقائيًا في معرض هاتفك، بشكل افتراضي، يتم تشغيل خيار رؤية الوسائط.

لتغيير هذا الإعداد ومنع فوضى الوسائط:

اضغط على النقاط الثلاث لمزيد من الخيارات.

انتقل إلى الإعدادات ثم الدردشات.

قم بإيقاف تشغيل رؤية الوسائط.

ويؤثر هذا الإعداد فقط على الوسائط الجديدة التي تم تنزيلها بعد التغيير؛ ولا ينطبق على الوسائط الموجودة.

إيقاف كهف الوسائط في جميع الدردشات:

لإيقاف حفظ الوسائط من جميع محادثاتك الفردية والجماعية:

اضغط على المزيد من الخيارات.

انتقل إلى الإعدادات ثم الدردشات.

قم بإيقاف تشغيل رؤية الوسائط.

يمنع هذا واتساب من حفظ الوسائط تلقائيًا في جميع محادثاتك، مع الحفاظ على معرض أكثر نظافة.

إعدادات الدردشة الفردية أو الجماعية:

إذا كنت تريد تخصيص رؤية الوسائط لمحادثات أو مجموعات معينة، فاتبع الخطوات التالية:

افتح الدردشة الفردية أو المجموعة.

اضغط على المزيد من الخيارات وحدد عرض جهة الاتصال أو معلومات المجموعة.

اضغط على اسم جهة الاتصال أو موضوع المجموعة.

انقر فوق رؤية الوسائط، واختر لا، وقم بالتأكيد بالضغط على موافق.

يتيح لك ذلك تخصيص إعدادات رؤية الوسائط لمحادثات محددة، مما يمنحك المزيد من التحكم في ما يتم حفظه في معرض الصور الخاص بك.