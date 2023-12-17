تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهاز Lenovo Xiaoxin Pro للعام 2024 بدعم معايير Intel Evo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت لينوفو عن جهاز Xiaoxin Pro AI UltraBook 2024 الذي يضم معالج Intel Core Ultra 5، ويدعم معايير EVO، وينطلق بسعر يبدأ من 819 دولار.

يتميز Xiaoxin Pro AI UltraBook 2024 بحجم شاشة 16 إنش وجودة عرض 2.5k، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، وتأتي بأبعاد 16:10، وتدعم الشاشة نسبة سطوع 350 nit، وتدرج من ألوان RGB، ويضم هذا الإصدار رقاقة معالج Intel Core Ultra 5، وكرت الشاشة Intel Arc، كما يأتي الجهاز بنظام تشغيل Windows 11.

ويتميز Xiaoxin Pro AI UltraBook 2024 بوزن 1.9كجم، وسماكة 17.5مم، لذا يأتي بحجم جيد للتنقل مع أفضل آداء، كما يدعم الجهاز نظام تبريد “Fengshen” المحسن والذي يأتي بأنابيب حرارية مدمجة بتصميم مركب ثلاثي الأبعاد، مع قنوات هوائية متعددة الأبعاد، ومراوح للتبريد بضوضاء أقل 17 ديسيبل فقط.

كما يدعم الجهاز معايير Intel Evo التي تؤكد على أفضل المواصفات مع عمر شحن أطول من 9 ساعات للمهام الإنتاجية، وإستجابة أسرع في التطبيقات.

وتؤكد معايير Intel Evo أيضاً على دعم هذا الإصدار بمعالج إنتل مع كرت الشاشة المدمج Iris Xe، كما يدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 6E (Gig+)، ومعايير Thunderbolt 4، ويأتي الجهاز بإضاءة خلفية في لوحة المفاتيح، مع لوحة لمس تتميز بدقة أعلى، مع خفض للضوضاء.

أيضاً يضم الجهاز بطارية بقدرة 84Wh، بعمر شحن يصل إلى 23.2 ساعة، ويدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة 100W PD، وشاحن لينوفو فائق السرعة 140W.

ويتوفر الجهاز بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة SSD، كما يضم الجهاز فتحة 2280 M.2 SSD.

وللإتصال يضم الجهاز مدخل لسماعات 3.5مم، و2 من منافذ USB -A 3.2 Gen 1، ومنفذ USB C، ومنفذ HDMI 2.0، ومنفذ Thunderbolt 4، كما يضم الجهاز كاميرة webcam بدقة 1080 بيكسل، ومن المقرر أن يتوفر Xiaoxin Pro AI UltraBook 2024 في السوق الصيني بسعر يبدأ من 819 دولار.

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