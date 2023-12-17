شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سخن أكلك وأنت فى الشارع.. تعرف على أول حقيبة "ميكروويف" بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يوجد شيء أكثر راحة من تناول وجبة ساخنة لطيفة فى يوم شتوى بارد، خاصة عندما تكون بالخارج، ولكن ماذا لو لم يكن لديك وسيلة لتسخين غدائك أو طلب وجبة ساخنة؟ وهنا يأتى دور أول حقيبة "ميكروويف" فى العالم، وهى مصنوعة من قماش مبتكر طورته شركة يابانية Sanki Consys Co. Ltd، حيث تبدو حقيبة Willtex 'Willcook' مثل حقيبة اللاب توب العادية، ولكن يمكنها تسخين كل ما قمت بتخزينه بداخلها إلى درجة حرارة 80 درجة مئوية فى 5 دقائق فقط، وتزن الحقيبة نفسها 160 جرامًا فقط، بينما تزن حزمة البطارية القابلة لإعادة الشحن 120 جرامًا إضافية.



الميكروويف

الابتكار الحقيقى وراء حقيبة الميكروويف Willcook هو النسيج القابل للتمدد الذى يولد الحرارة فقط عن طريق سحب الطاقة من حزمة البطارية، على الرغم من أن شركة Sanki Consys لا تخوض فى تفاصيل كبيرة حول مجموعتها الواسعة من الأقمشة الذكية "Fabrinics"، إلا أنها فى هذه الحالة بالذات عبارة عن مزيج من الأسلاك الكهربائية القابلة للتمدد والألياف الموصلة المنسوجة، ويتمتع القماش الثورى بنفس المرونة والخفة التى يتمتع بها القماش العادى، ولكنه يوفر تسخينًا سريعًا وموحدا، وفقا لموقع oddity central.



طريقة عمل الحقيبة

يصل الجزء الداخلى من حقيبة الميكروويف Willcook إلى 80 درجة مئوية فى 5 دقائق بعد تشغيله، ولكن يمكن للمستخدمين ضبط درجة الحرارة بين 40 درجة مئوية و250 درجة مئوية عبر تطبيق الهاتف الذكى المسمى Hotopia، وتدوم حزمة البطارية المضمنة لمدة 8 ساعات عند الشحن الكامل وتحتوى على جيب صغير مخصص على جانب الحقيبة.



التطبيق المتحكم فى درجة الحرارة

كما أن الخصائص العازلة لنسيجها المبتكر تجعل حقيبة Willtex Willcook رائعة للحفاظ على المشروبات باردة فى الصيف.