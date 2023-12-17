تكنولوجيا: هاتف Honor X8b ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 680

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor عن أحدث إصدارات الشركة المتوسطة Honor X8b الذي يأتي برقاقة Snapdragon 680، ومستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Honor X8b بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض Full HD+ أو بدقة 2412 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz وتعتيم 3240Hz PWM، أيضاً تتميز الشاشة بنسبة سطوع 2000 nit.

ويضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 680، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم هاتف Honor X8b مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، كما تتميز كاميرة السيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل.

وتدعم Honor هذا الإصدار بواجهة Magic OS 7.2 UI التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 35W، ويدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM والإتصال بشبكات 4G VoLTE.

ويدعم الهاتف أيضاً الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11ac، وتقنية البلوتوث 5.0G، ويأتي منفذ USB C في الجزء السفلي، بينما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

كما يتوفر Honor X8b في سوق المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 240 دولار، على أن يتوفر بألوان الأسود، والأخضر إلى جانب اللون الفضي.

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