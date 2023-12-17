تكنولوجيا: ‏Xbox Game Pass تعلن عن لعبة أخرى لسلسلة 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستبدأ Xbox Game Pass عام 2024 بقوة، حيث انها تقدم مجموعة من الألعاب الجديدة التي من المؤكد أنها ستثير إعجاب اللاعبين حول العالم.

الجانب الأكثر بروزًا في ذلك هو تقديم إصدارات اليوم الأول، مما يسمح للمشتركين بلعب ألعاب جديدة بمجرد إصدارها. ويعكس هذا النهج الراحة التي شهدناها في خدمات البث للبرامج التلفزيونية والأفلام، والتي يتم تطبيقها الآن في عالم الألعاب.

أول ما سيتم إطلاقه في 15 يناير هو لعبة Turnip Boy Robs a Bank، وهي لعبة تجمع بذكاء بين عناصر لعبة Legend of Zelda الكلاسيكية مع لمسة عصرية، مما يوفر مغامرة روجلايت ثنائية الأبعاد من أعلى إلى أسفل.

بعد ذلك في 25 يناير، سيتم إصدار “Go Mecha Ball”، وهو إصدار آخر مدته يوم واحد. تتميز هذه اللعبة بمزيج من عناصر إطلاق النار ذات العصا المزدوجة وعناصر روجلايك، وهي تلبي احتياجات محبي الألعاب سريعة الوتيرة والمليئة بالإثارة.

لكن الإثارة لعام 2024 لا تتوقف عند هاتين اللعبتين. فهناك ألعاب مثل “Persona 3 Reload” و“Open Roads” و“Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes” أيضًا.

تضفي كل لعبة من هذه الألعاب نكهة فريدة على مجموعة Game Pass، مما يضمن حصول المشتركين على مجموعة واسعة من الأنواع وتجارب الألعاب للاختيار من بينها.

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