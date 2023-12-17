شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف iPhone 17 Pro Max سيضم 3 كاميرات بدقة 48 ميجابكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل طراز iPhone 15 منذ عدة أشهر فقط، فيما تظهر حاليًا العديد من الشائعات حول الإصدار المقبل iPhone 16، إلى جانب التسريبات التي كشف عن مواصفات هاتف iPhone 17 Pro Max والذى سيتم إطلاقه في خريف عام 2025.

وبحسب موقع GSM الهندى، أكد المحلل جيف بو، الذي يغطي الشركات في سلسلة التوريد لشركة Apple، أن الهاتف سيحتوى على كاميرا بدقة 48 ميجابكسل، والتي سيتم تحسينها بطريقة ما للاستخدام مع سماعة الرأس Vision Pro القادمة.

ولسوء الحظ، لم يخوض في أي تفاصيل حول هذا التحسين، ويستطيع iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max تسجيل فيديو مكاني بعمق ثلاثي الأبعاد لتشغيله على Vision Pro بدءًا من iOS 17.2، مقابل ما يستحقه.

ومن المتوقع بالفعل أن يأتي iPhone 16 Pro مزودًا بكاميرا فائقة الدقة بدقة 48 ميجابكسل، ويحتوي iPhone 15 Pro بالفعل على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وهذا يعني أن iPhone 17 Pro/Max قد يكون الأول في تاريخ أبل الذي يأتي مزودًا بكاميرات ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل في الخلف.