تكنولوجيا: الإعلان عن الحاسب الصغير Mechrevo imini Pro المزود بمعالج Intel Core Ultra 5 125H بسعر 4499 يوان (635 دولارًا)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Mechrevo عن أحدث أجهزة الحواسب الشخصية المصغرة الخاصة بها، وهو imini Pro، المدرج حاليًا مقابل 4499 يوانًا على موقع JD.com.

من المقرر إطلاق المبيعات الرسمية لهذا المنتج في 11 يناير 2024. والآن، دعونا نلقي نظرة فاحصة على مواصفاته الرئيسية.

يتميز Mechrevo imini Pro بهيكل من سبائك الألومنيوم المصقولة بالرمل باللون الفضي والأبيض، وتبلغ أبعاده المدمجة 154 × 152 × 37.8 ملم، ويزن 0.79 كجم فقط، مما يجعله موفرًا للمساحة.

يأتي التصميم الأمامي بسيط مع زر الطاقة ومؤشر ضوئي أبيض متوهج، بينما يشتمل الجانب على منفذ USB-C ومنفذين USB-A وفتحات تبريد للحصول على وظائف فعالة.

تم تجهيز اللوحة الخلفية بمجموعة من المنافذ بما في ذلك مدخل طاقة DC وThunderbolt 4 ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ومنافذ DP وHDMI ومنفذ USB3.2 Gen2 Type-A ومنفذ USB2.0 وشبكتي 2.5G Ethernet RJ45 الموانئ.

وفيما يتعلق بالذاكرة والتخزين، تم إدراج iMini Pro حاليًا مع 32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية DDR5 و 1 تيرابايت Gen4 NVMe SSD. وهو يدعم ذاكرة DDR5 5600 ميجاهرتز ويتميز بفتحتي M.2 لتوسيع التخزين، مما يوفر إمكانية توسيع ما يصل إلى 64 جيجابايت من الذاكرة و 8 تيرابايت من التخزين.

يتم تشغيل الحاسب بواسطة معالج Intel 1st Gen Core Ultra 5 125H بقدرة 65 واط. ويتميز المعالج بتصميم 14 نواة (4P+8E+2LPE) و18 خيطًا، مع تردد توربو يصل إلى 4.5 جيجاهرتز وذاكرة تخزين مؤقت L3 سعة 18 ميجابايت. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بوحدة معالجة رسومات مدمجة 7 Xe تعمل بسرعة 2.2 جيجاهرتز.

قامت شركة Mechrevo بتصميم جهاز imini Pro Mini PC ببنية تبريد سهلة الاستخدام تشتمل على مدخل سفلي ومخرج جانبي، مما يضمن تبديد الحرارة بكفاءة.

وفيما يتعلق بالضمان، تأتي اللوحة الرئيسية للحاسب الصغير والمكونات المتصلة به بشكل دائم مع ضمان لمدة ثلاث سنوات، في حين أن المكونات الأخرى مثل الذاكرة ومحركات الأقراص الثابتة ومصدر الطاقة والكابلات والأزرار ومكونات الجهاز الداخلية مثل الغلاف تتمتع بضمان لمدة عام واحد.

تتم تغطية البرامج التي يقوم المصنع بتثبيتها لمدة عام واحد، بينما تتمتع البرامج العشوائية بما في ذلك الوسائط بضمان لمدة ثلاثة أشهر. ومع ذلك، لا يشمل الضمان الأجهزة أو البرامج المثبتة بواسطة العميل.

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