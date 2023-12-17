شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق صاروخًا تجاريًا إلى الفضاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين بنجاح، اليوم الأحد، الصاروخ التجاري "إس كيو إكس-1" إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن الصاروخ انطلق في الساعة الثالثة عصرا (بتوقيت بكين) من موقع الإطلاق، ليرسل القمر الصناعي (ديير-1) إلى المدار المحدد.

وتعتبر هذه المهمة السادسة للصاروخ التجاري "إس كيو إكس-1".