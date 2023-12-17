علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: الصين تطلق صاروخًا تجاريًا إلى الفضاء.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين بنجاح، اليوم الأحد، الصاروخ التجاري "إس كيو إكس-1" إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

 

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن الصاروخ انطلق في الساعة الثالثة عصرا (بتوقيت بكين) من موقع الإطلاق، ليرسل القمر الصناعي (ديير-1) إلى المدار المحدد.

 

وتعتبر هذه المهمة السادسة للصاروخ التجاري "إس كيو إكس-1".

 

وكانت الصين أطلقت الأسبوع الماضي الصاروخ الحامل "تشوتشيويه -2 واي-3" إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين.

 

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن الصاروخ كان يحمل ثلاثة أقمار اصطناعية هي: "هونجهو" و"هونجهو-2" و"تي واي-33"، تم إرسالها إلى مدار مخطط له.
 

وفي وقت سابق  أطلقت الصين، صاروخا حاملا من طراز "سيريس-1 واي 9" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي البلاد، لإرسال قمرين صناعيين جديدين إلى المدارين المخططين لهما.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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