تكنولوجيا: إطلاق لوحة مفاتيح Durgod K100 Blueberry مع GASKET مقابل 299 يوان (42 دولارًا)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Durgod عن أحدث طراز للوحة المفاتيح الميكانيكية، K100 Blueberry Keyboard، وهي متاحة الآن للشراء على موقع JD.com بسعر 299 يوانًا (42 دولارًا).

وعلى ما يبدو، تأتي لوحة المفاتيح بتصميم مدمج مكون من 87 مفتاحًا وتوفر ما يقرب من 20% من مساحة سطح المكتب. المفاتيح الرئيسية هي مفاتيح Gateron الكاملة POM الجديدة مع ضغطة مفتاح خطية، ومسافة تشغيل 2.0 مم، وتصميم مشحم مسبقًا من المصنع، مما يوفر عمرًا يصل إلى 80 مليون ضغطة مفتاح.

تم تصميم لوحة المفاتيح بهيكل GASKET ناعم وتستخدم مقابس مفاتيح Gateron 2.0 القابلة للتبديل السريع، مما يسمح بتخصيص المفاتيح بسهولة.

ولقد تم تصنيع أغطية المفاتيح الخاصة بلوحة المفاتيح من مادة PBT، المعروفة بمتانتها ومقاومتها للتآكل وتلطخ الزيت وملمسها غير اللامع.

تعتبر أغطية المفاتيح هذه غير شفافة، ومصممة لدعم الإضاءة المحيطة RGB دون التضحية بالوضوح. ويساهم التصميم المريح لأغطية المفاتيح هذه في تجربة كتابة مريحة وتقلل من التعب، حتى أثناء الاستخدام الممتد.

وفيما يتعلق بالاتصال، توفر Durgod K100 تنوعًا من خلال أوضاع الاتصال الثلاثة: 2.4G لاسلكي، وBluetooth لاسلكي، وسلك USB. ويمتد هذا التوافق متعدد المنصات إلى Windows وmacOS وAndroid وأنظمة أخرى، مما يجعلها مناسبة لمجموعة متنوعة من الأجهزة واحتياجات المستخدمين.

تحتوي لوحة المفاتيح أيضًا على بطارية ليثيوم مدمجة عالية السعة قابلة لإعادة الشحن تبلغ 3000 مللي أمبير، مما يوفر عمر بطارية يصل إلى 60 يومًا مع إيقاف تشغيل الإضاءة المحيطة. وهي تدعم شحن 5V2A ويمكن أن يصل إلى الشحن الكامل في حوالي 3 ساعات.

توفر لوحة المفاتيح العديد من الميزات الإضافية، بما في ذلك قرص مستوى الصوت الجانبي لسهولة التعديل، وأقدام قابلة للتعديل لزوايا الكتابة المثالية، وحجرة تخزين لمحول 2.4G.

بإلإضافة إلى ذلك، فهي تدعم خاصية مكافحة الظلال الكاملة للمفاتيح وتتضمن برنامج تشغيل لتخصيص الوظائف الرئيسية وإنشاء وحدات الماكرو وتكوين الملفات الشخصية.

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