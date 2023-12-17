تكنولوجيا: جوجل تقدم مساعد AI جديد وأكثر تخصيصًا لتحسين Pixel 9 وPixel 9 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أفادت بعض المعلومات مؤخرًا، استنادًا إلى مصادر مطلعة على الأمر، أن شركة جوجل تعمل حاليًا على تطوير مساعد رقمي شخصي جديد تحت اسم “Pixie”.

من المتوقع أن يتم إطلاق هذا مع Pixel 9 وPixel 9 Pro في خريف عام 2024 ومن المفترض أن يحل محل Google Assistant.

وعلى عكس Google Assistant، يهدف Pixie إلى تحسين أجهزة Pixel حصريًا، وبالتالي من المحتمل أن يفيد Pixel Watch ومنتجات جوجل الأخرى على المدى الطويل.

بفضل الوصول إلى Gmail وخرائط جوجل ومنتجات جوجل المعروفة الأخرى، من المقرر أن يصبح Pixie مساعدًا رقميًا أكثر تخصيصًا من Google Assistant ومن المرجح أن يعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد من جوجل، Gemini.

ويبدو أن هناك أيضًا مناقشة جديدة لنظارات جوجل الذكية المزودة بكاميرا، والتي يمكن أن يستخدمها Pixie في المستقبل لتحليل الأشياء التي يراها مرتديها ثم تقديم إرشادات حول استخدام أدوات معينة أو كيفية العزف على آلة موسيقية.

بفضل Gemini Nano، سيتم تشغيل Pixie بشكل أساسي على الجهاز، وبالتالي لن يتعامل مع البيانات الشخصية بشكل أسرع فحسب، بل أيضًا بشكل أكثر أمانًا.

قبل بضعة أسابيع فقط، أعلنت جوجل رسميًا عن “مساعد Bard”، والذي سيكون متاحًا على أجهزة أندرويد الأخرى وحتى لنظام iOS.

من ناحية أخرى، لا يبدو أن Pixie مخصص للعالم الخارجي على المدى الطويل وبالتالي يمكن أن يصبح حجة مبيعات مهمة لجيل Pixel 9 في عام 2024.

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