شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر توهج شمسى منذ 6 سنوات يتسبب فى انقطاع الكهرباء بالأمريكتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشمس أكبر توهج شمسي منذ ست سنوات على الأرض، ما تسبب في انقطاع الراديو، ومن الممكن أن يحدث آخر خلال ساعات، حيث انفجر توهج من طراز X، وهو أقوى نوع، من سطح الشمس، وضرب انفجار من الإشعاع الكهرومغناطيسي غلافنا الجوي بعد حوالي ثماني دقائق، مما أدى إلى انقطاع الاتصالات في أمريكا الشمالية والجنوبية، ومع ذلك، فإن اتباع خطى التوهج هو ظاهرة شمسية ثانية تعرف باسم الانبعاث الكتلي الإكليلي(CEM)، وفقًا لصحيفة "مترو".

CEMs عبارة عن سحب ضخمة من البلازما الشمسية تنطلق إلى الفضاء بسرعة ملايين الأميال في الساعة، وعندما يتم توجيهها نحو الأرض، يستغرق وصولها يومين أو ثلاثة أيام بشكل عام، ولكن من المتوقع حدوث هذا في أي وقت الآن.

وأفاد موقع SpaceWeather الإلكتروني أن "القوات الجوية الأمريكية أبلغت عن انفجار راديوي شمسي من النوع الثاني، والذي يأتي عادةً من الحافة الأمامية لـ CME استنادًا إلى معدل انجراف الدفق الراديوي، ويمكن أن تتجاوز سرعة الانبعاث الإكليلي الناشئ 4.7 مليون ميل في الساعة."

وتبعد الأرض حوالي 93 مليون ميل عن الشمس، مما يعني أن الانبعاث الإكليلي سيستغرق حوالي 20 ساعة للقيام بالرحلة.

مثل التوهجات الشمسية، يمكن أن تؤدي الانبعاث الإكليلي الإكليلي إلى انقطاع الاتصالات حيث تعبث البلازما المشحونة بنفس مستوى الغلاف الجوي المستخدم في ارتداد الإشارات بواسطة أنظمة الاتصالات، ولكن على الجانب المشرق، يمكنها أيضًا إعطاء دفعة للشفق القطبي، مما يعني أن الأضواء الشمالية يمكن أن تقدم عرضًا مذهلاً.

تسبب الإشعاعات الكهرومغناطيسية الشفق القطبي عن طريق الشحن الزائد للجزيئات الموجودة في الغلاف المغناطيسي عند اصطدامها، وهذا يرسلهم إلى أعلى وأسفل خطوط المجال المغناطيسي للكوكب بين القطبين.

هنا تصطدم مع الأكسجين والنيتروجين في الغلاف الجوي العلوي، مما يؤدي إلى إثارة الذرات التي تطلق بعد ذلك ضوءًا مرئيًا بألوان مختلفة، بما في ذلك الأخضر والأرجواني والوردي - ومؤخرًا، الشفق البرتقالي النادر جدًا.

ومع ذلك، قد تكون أقل ندرة خلال الأشهر المقبلة، حيث أن الشمس نشطة بشكل خاص في الوقت الحالي، وذلك لأنه يصل إلى الجزء الأكثر نشاطًا من دورته التي تبلغ 11 عامًا، والمعروفة باسم الحد الأقصى للطاقة الشمسية.

لقد كان هناك بالفعل ما لا يقل عن حالتين كبيرتين من انقطاع الاتصالات هذا العام، وفي الشهر الماضي ظهر "أرخبيل البقع الشمسية" الضخم على سطح الشمس.