شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المنافسة على الذكاء الاصطناعى.. سر تعليق حساب TikTok على ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر
وفقًا لتقرير صادر عن The Verge، استخدمت ByteDance سرًا البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة GPT لتطوير نموذج اللغة الكبير المنافس الخاص بها، أو LLM، يتم استخدام LLMs لتدريب روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكن استخدامها للقيام بمهام مختلفة.
تعتبر هذه الممارسة المتمثلة في استخدام تقنية OpenAI لتطوير نموذج اللغة الخاص بها انتهاكًا مباشرًا لشروط خدمة OpenAI، فوفقًا للشروط، لا يُسمح للمستخدمين النهائيين "باستخدام المخرجات لتطوير أي نماذج ذكاء اصطناعي تتنافس مع منتجاتنا وخدماتنا، ومع ذلك، يمكنك استخدام المخرجات من أجل:
(1) تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التي تهدف في المقام الأول إلى تصنيف البيانات أو تصنيفها أو تنظيمها (على سبيل المثال، التضمينات أو المصنفات)، طالما لم يتم توزيع هذه النماذج أو إتاحتها تجاريًا لأطراف ثالثة.
(2) ) نماذج الضبط الدقيق المقدمة كجزء من خدماتنا."
وتقوم ByteDance بشراء إمكانية الوصول إلى OpenAI من خلال مايكروسوفت التي لديها نفس السياسة، ويدعي التقرير أن مستندات ByteDance الداخلية تؤكد أنه تم الاعتماد على OpenAI API لتطوير LLM التأسيسي، الذي يحمل الاسم الرمزي Project Seed، "خلال كل مرحلة من مراحل التطوير تقريبًا، بما في ذلك التدريب وتقييم النموذج".
قال المتحدث باسم OpenAI، نيكو فيليكس، إنه تم تعليق حساب ByteDance، واضاف "يجب على جميع عملاء واجهة برمجة التطبيقات (API) الالتزام بسياسات الاستخدام الخاصة بنا لضمان استخدام تقنيتنا لتحقيق الصالح العام، وعلى الرغم من أن استخدام ByteDance لواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا كان في حده الأدنى، فقد قمنا بتعليق حسابهم أثناء إجراء مزيد من التحقيق، إذا اكتشفنا أن استخدامهم لا يتبع هذه السياسات، فسنطلب منهم إجراء التغييرات اللازمة أو إنهاء حسابهم”.
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