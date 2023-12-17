شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المنافسة على الذكاء الاصطناعى.. سر تعليق حساب TikTok على ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت OpenAI بتعليق حساب ByteDance، صانع TikTok، بعد أن استخدمت الاخيرة GPT لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، ومن خلال القيام بذلك، قامت الشركة بشكل أساسي بكسر ترخيص المطور لكل من Microsoft وOpenAI.

وفقًا لتقرير صادر عن The Verge، استخدمت ByteDance سرًا البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة GPT لتطوير نموذج اللغة الكبير المنافس الخاص بها، أو LLM، يتم استخدام LLMs لتدريب روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكن استخدامها للقيام بمهام مختلفة.

كيف انتهكت Bytedance قواعد OpenAI تعتبر هذه الممارسة المتمثلة في استخدام تقنية OpenAI لتطوير نموذج اللغة الخاص بها انتهاكًا مباشرًا لشروط خدمة OpenAI، فوفقًا للشروط، لا يُسمح للمستخدمين النهائيين "باستخدام المخرجات لتطوير أي نماذج ذكاء اصطناعي تتنافس مع منتجاتنا وخدماتنا، ومع ذلك، يمكنك استخدام المخرجات من أجل:

(1) تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التي تهدف في المقام الأول إلى تصنيف البيانات أو تصنيفها أو تنظيمها (على سبيل المثال، التضمينات أو المصنفات)، طالما لم يتم توزيع هذه النماذج أو إتاحتها تجاريًا لأطراف ثالثة.

(2) ) نماذج الضبط الدقيق المقدمة كجزء من خدماتنا."

وتقوم ByteDance بشراء إمكانية الوصول إلى OpenAI من خلال مايكروسوفت التي لديها نفس السياسة، ويدعي التقرير أن مستندات ByteDance الداخلية تؤكد أنه تم الاعتماد على OpenAI API لتطوير LLM التأسيسي، الذي يحمل الاسم الرمزي Project Seed، "خلال كل مرحلة من مراحل التطوير تقريبًا، بما في ذلك التدريب وتقييم النموذج".