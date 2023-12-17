تكنولوجيا: إطلاق شاشة الألعاب AOC U27G10 المزودة بلوحة Fast-IPS بحجم 27 بوصة ودقة 4K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من اليوم، أطلقت شركة AOC شاشة الألعاب U27G10، المصممة لتلبية متطلبات العمل الاحترافي والألعاب. وتأتي هذه الشاشة متاحة الآن للشراء على JD.com مقابل 2499 يوان (352 دولارًا).

تتميز الشاشة بلوحة Fast-IPS بحجم 27 بوصة ودقة 4K للحصول على صور مفصلة، وتتميز بمعدل تحديث مذهل يبلغ 160 هرتز، مما يوفر حركة سلسة مثالية للاعبين ومحرري الفيديو.

تتميز الشاشة بأداء ألوان مذهل، حيث تغطي 100% من ألوان RGB و 95% من مساحات الألوان DCI-P3، مما يضمن الحصول على ألوان حية ودقيقة. كما أنها تحافظ على دقة الألوان ΔE<2 في وضع sRGB، مما يجعلها مثالية لمصممي الجرافيك والمصورين الذين يمنحون الأولوية لدقة الألوان.

وتدعم الشاشة تقنية HDR400، مما يعزز التباين ونطاق الألوان للحصول على صور أكثر ديناميكية وواقعية. ركزت AOC أيضًا على بيئة العمل والوظائف الخاصة بـ U27G10.

تأتي الشاشة مزودة بحامل قابل للتعديل يوفر نطاقًا من الحركة، بما في ذلك تعديل الارتفاع والإمالة والدوران والمحور، مما يلبي تفضيلات العرض المختلفة وإعدادات المكتب. ويكتمل هذا التصميم المريح بآلية التحرير السريع، مما يجعل من السهل إعداد الشاشة أو نقلها.

وفيما يتعلق بالاتصال، فإن شاشة U27G10 مجهزة جيدًا بخيارات الواجهة الحديثة، بما في ذلك HDMI 2.1 وDisplayPort 1.4. وهذا يسمح بنقل البيانات بسرعة عالية والتوافق مع أحدث وحدات تحكم الألعاب وأجهزة الحواسب المتطورة.

علاوةً على ذلك، توفر الشاشة وقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية من الرمادي إلى الرمادي، مما يقلل من الظلال والضبابية في الصور سريعة الحركة. كما أنها تدعم Adaptive-Sync للاستمتاع بألعاب أكثر سلاسة عن طريق تقليل تمزق الشاشة وتباطؤها.

تحتوي الشاشة على ميزات ألعاب مثل E-sports Fury Mode لتحسين الرؤية وأوقات رد الفعل في الألعاب التنافسية.

ولتحقيق كفاءة المهام المتعددة، تتميز الشاشة بأوضاع صورة بجانب صورة (PBP) وصورة داخل صورة (PIP)، مما يتيح للمستخدمين عرض المحتوى من مصدرين مختلفين في وقت واحد.

تعد هذه الوظيفة مفيدة بشكل خاص للمحترفين الذين يحتاجون إلى مقارنة المحتوى أو إدارة مهام متعددة في وقت واحد. كما انها تأتي مزودة بشاشة خالية من الوميض وأوضاع إضاءة زرقاء منخفضة، مما يقلل من إجهاد العين والتعب أثناء جلسات الاستخدام الطويلة.

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