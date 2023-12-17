شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 100 مليون دولار تمويل لأعمال أمن الفضاء وتأمين المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت شركة True Anomaly جزءًا كبيرًا من التغيير لمواصلة تطوير تقنية أمن الفضاء الخاصة بها، وأعلنت الشركة الناشئة التي يقع مقرها في كولورادو أنها جمعت 100 مليون دولار جولة تمويلية بقيادة شركة Riot Ventures.

وفقا لبيان الشركة عبر البريد الالكتروتى ، سيتم استخدام الأموال "لاستمرار الاستثمار" في الأشخاص والمنتجات والخدمات لمواصلة تطوير عروض تكنولوجيا الفضاء الأمنية الوطنية لشركة True Anomaly عند تقاطع الأجهزة والبرامج والذكاء الاصطناعى، وفقا لتقرير theverge.

وتهدف شركة True Anomaly، ​​التي تأسست عام 2022، إلى المساعدة في جعل الفضاء بيئة أكثر أمانًا واستدامة، وتعمل الشركة على تمكين حكومة الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها بالإضافة إلى صناعة الفضاء التجارية لقيادة عمليات آمنة ومرنة في المدار لتأمين الحياة على الأرض.

على الرغم من أن الشركة حديثة العهد، إلا أنها حصلت بالفعل على قدر هائل من التمويل من خلال الاستثمارات والعقود، على سبيل المثال أعلن ممثلو True Anomaly في أبريل أنهم جمعوا 30 مليون دولار حتى الآن، بما في ذلك 17 مليون دولار في "السلسلة A" من أموال التمويل .

وفي شهر سبتمبر، كشفت الشركة عن فوزها بعقد بقيمة 17.4 مليون دولار أمريكي لأبحاث ابتكار الأعمال الصغيرة فى الفضاء من الولايات المتحدة.

بموجب هذه الجائزة، ستوفر True Anomaly للقوة الفضائية "مجموعة من تطبيقات الوعي بالمجال الفضائي (SDA) التي ستستفيد من التحليلات القوية والذكاء الاصطناعي القابل للتطوير لدعم التعاون بين الإنسان والآلة لتحسين الكفاءة عبر نطاق واسع من عمليات SDA وسيتم تقديم ذلك من خلال برنامج Mosaic الخاص بـ True Anomaly - وهو نظام تشغيل متكامل لكل جانب من جوانب الوعي بالمجال الفضائي وأمنه."

وتقوم شركة True Anomaly أيضًا ببناء مركبة فضائية على وجه التحديد، مركبة ذاتية القيادة تسمى Jackal "مصممة لعمليات الالتقاء والقرب الحية والمحاكاة.

ومن المقرر إطلاق أول طائرتين من طراز Jackals إلى مدار الأرض العام المقبل، في مهمة مشاركة الرحلات Transporter-10 التابعة لشركة SpaceX.

وستختبر هذه المهمة الأولية أنظمة التتبع والالتقاء المختلفة الخاصة بـ Jackal، وإذا سارت الأمور على ما يرام، يمكن أن ترسل True Anomaly في النهاية آلاف الأقمار الصناعية لمساعدة الجيش الأمريكي في مراقبة العديد من الأشياء والأحداث الجارية في المدار.