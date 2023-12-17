شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير لمستخدمى أبل.. هذه المنتجات معرضة للخطر وتحتاج لتحديث عاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إصدار تنبيه أمني من قبل (فريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر الهندي) فيما يتعلق بنقاط الضعف المتعددة التي تؤثر على منتجات آبل المختلفة، ووفقًا للتحذير، فإن هذه الثغرات الأمنية، إذا تم استغلالها، قد تسمح للمهاجمين بالوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة، والسيطرة على أجهزتك، وحتى شن هجمات رفض الخدمة (DoS).

وتم وضع علامة "مرتفع" على تصنيف خطورة المنظمة الحكومية، مما يشير إلى الحاجة الملحة لمعالجة هذه المشكلات على الفور.

ما هي المخاطر وفقًا لـ CERT-In Advisory، فإن منتجات آبل بدءًا من أجهزة آيفون وآيباد إلى أجهزة ماك وApple Watches معرضة للعديد من العيوب الأمنية. إذا لم يتم إصلاحها، يمكن للمهاجمين استغلال نقاط الضعف هذه "للوصول إلى المعلومات الحساسة، وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، وتجاوز القيود الأمنية، والتسبب في شروط رفض الخدمة (DoS)، وتجاوز المصادقة، والحصول على امتيازات مرتفعة وتنفيذ هجمات انتحال على النظام المستهدف، حسبما نقلت India Today.

بكلمات أبسط، إذا لم يتم الاعتناء بالثغرات الأمنية التي تم الإبلاغ عنها، فقد يسمح ذلك للمتسللين باستغلال منتجات آبل ومنحهم فائضًا من أجل:

سرقة المعلومات الحساسة: يمكن للمتسللين الوصول إلى بياناتك الشخصية، بما في ذلك كلمات المرور وجهات الاتصال والصور وحتى المعلومات المالية.

السيطرة على أجهزتك: يمكن للجهات الخبيثة اختطاف جهازك وتثبيت البرامج الضارة واستخدامه لأغراضهم الخاصة.

تعطيل الخدمات: قد تؤدي هجمات DoS إلى إرهاق جهازك بحركة المرور، مما يجعله غير قابل للاستخدام.

تجاوز القيود الأمنية: يمكن للمهاجمين تجاوز الإجراءات الأمنية والحصول على وصول غير مصرح به إلى نظامك.

الحصول على امتيازات مرتفعة: يمكن للمتسللين تصعيد مستوى وصولهم والتحكم الكامل في جهازك.

برامج أبل المتضررة تؤثر الثغرات الأمنية على مجموعة واسعة من برامج Apple، بما في ذلك:

iOS: الإصدارات السابقة لـ 17.2 و16.7.3

iPadOS: الإصدارات السابقة لـ 17.2 و16.7.3

macOS: إصدارات Sonoma قبل 14.2، وإصدارات Ventura قبل 13.6.3، وإصدارات Monterey قبل 12.7.2

tvOS: الإصدارات السابقة لـ 17.2

watchOS: الإصدارات السابقة للإصدار 10.2

Safari: الإصدارات السابقة لـ 17.2

إجراءات السلامة لحماية أجهزتك، يطلب CERT-In من المستخدمين اتخاذ إجراء فوري، بما في ذلك تحديث البرامج.

فيما يلي بعض الإجراءات الأمنية العاجلة التي اقترحها CERT-In

قم بتحديث برنامجك على الفور: أصدرت آبل تصحيحات أمنية لمعالجة نقاط الضعف هذه.

قم بتحديث جميع أجهزة آبل الخاصة بك (iPhone وiPad وMac وApple Watch) إلى أحدث الإصدارات المتوفرة.

إعطاء الأولوية للثغرات الأمنية الحرجة: انتبه بشكل خاص إلى تحديث إصدارات iOS وiPadOS، حيث يتم استغلال CVE-2023-42916 وCVE-2023-42917 بشكل نشط.

تمكين التحديثات التلقائية: قم بتشغيل التحديثات التلقائية على أجهزتك لضمان حصولك على تصحيحات الأمان المستقبلية بمجرد توفرها.

كن حذرا مع الروابط والمرفقات.

تجنب النقر على الروابط المشبوهة أو فتح المرفقات غير المعروفة، حيث يمكن استخدامها لاستغلال نقاط الضعف هذه.

استخدم كلمات مرور قوية وتمكين المصادقة الثنائية:

استخدم كلمات مرور قوية وفريدة لجميع حسابات آبل الخاصة بك وقم بتمكين المصادقة الثنائية لمزيد من الأمان.