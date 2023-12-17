تكنولوجيا: جهاز Asus NUC 13 Rugged ينطلق بتصميم صغير الحجم بدون مروحة ومقاوم للغبار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Asus جهاز Asus NUC 13 Rugged الذي يأتي بتصميم مصغر لا يتضمن مروحة، ويدعم مقاومة الأتربة.

عرف Asus NUC 13 Rugged في السابق بعلامة Intel NUC 13 Rugged التجارية، واليوم تقدم Asus هذا الإصدار بعد حصول الشركة على ترخيص حصري لتطوير سلسلة “NUC”.

ويتميز NUC 13 Rugged بتصميم صغير الحجم يدعم التشغيل في بيئة عمل بدرجات حرارة تبدأ من 0 إلى 50 درجة مئوية، لذا طور هذا الإصدار لتحمل تغييرات الطقس الصعبة.

ويضم الجهاز معالجات Intel Alder Lake-N التي تشمل إختيارات بين Intel N50، وAtom x7211E، أو Atom x7425E.

ويتوفر NUC 13 باثنان من النماذج على أن يأتي النموذج الأول بتصميم منخفض الإرتفاع بمعالج Intel N50 بقدرة 6 واط، ويتميز النموذج الأطول بدعم معالجات بقدرة 12 واط والتي تشمل Atom x7211E أو Atom x7425E.

أيضاً يتميز الإصدار الأطول بدعم التبريد السلبي عبر شبكات، بينما لا يتضمن النموذج الأقصر هذه الميزة، ويأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5، مع عدد من الإختيارات في السعة التخزينية.

وتشمل إختيارات السعة التخزينية فتحة M.2 2280 لسعة PCIe x2 NVMe SSD، وفتحة M.2 3042 لدعم سعة SSD إضافية، كما يدعم النظام سعة 64 جيجا بايت في eMMC.

وفي مميزات الإتصال يأتي الجهاز باثنان من منافذ 2.5 GbE Ethernet، ويضم بطاقة Intel AX210 اللاسلكية، ويدعم تقنية WiFi 6E والبلوتوث 5.2، ويمكن للجهاز أن يدعم الإتصال باثنان من الشاشات بدقة 4K، كما تتوفر هوائيات إختيارية.

هناك أيضاً عدد من المنافذ المصفوفة التي تتضمن USB 3.2 Gen 1 فئة A، و2 من منافذ USB 2.0 فئة A، و2 من منافذ HDMI 2.1، و2 من منافذ RJ45، وDC للطاقة، ومن المقرر أن تكشف Asus لاحقاً عن سعر هذا الإصدار وموعد توفره في الأسواق.

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