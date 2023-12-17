تكنولوجيا: 10 أيام قبل أن تتوقف Steam عن دعم أجهزة Windows القديمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوقف منصة Steam عن دعم الإصدارات القديمة من نظام ويندوز بشكل كامل بدءاً من الأول من شهر يناير المقبل، ومن المقرر أن تبدأ الشركة في تنفيذ خططها بعد مرور 10 أيام من الآن.

أشارت تقارير سابقة إلى أن شركة مايكروسوفت تخطط لإطلاق Windows 12 في النصف الثاني من عام 2024 المقبل، وذلك رغم مرور 3 سنوات فقط على إنطلاق Windows 11 بشكل رسمي للمستخدمين.

ولقد بدأت منصة Steam في إتخاذ خطوات فعلية إستعداداً لإطلاق تحديث جديد لنظام ويندوز، حيث أعلنت الشركة عن خططها للتوقف عن دعم Windows 7 و8، وأيضاً 8.1.

ولقد أكدت Steam على أن نسبة الأجهزة التي تعمل بالإصدارات القديمة من نظام تشغيل ويندوز لا تتخطى 1%، ورغم أنها نسبة ضئيلة إلا أنها تمثل عدد كبير من مستخدمي منصة Steam الذين وصل عددهم إلى 1.2 مليار مستخدم في ديسمبر 2023.

ومن المقرر أن يصل عدد مستخدمي منصة Steam بأجهزة مميزة بإصدارات قديمة من نظام Windows إلى 12 مليون مستخدم تقريباً، لذا سيكون على هذه الفئة الترقية قريباً لتشغيل ألعابهم المفضلة على منصة الألعاب.

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