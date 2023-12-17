شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشاهد مباريات الأهلى بكأس العالم للأندية؟ 3 قنوات يمكنك تجربتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي غدًا الإثنين النادي الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي فى التاسعة مساء بتوقيت السعودية - الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وتنقلها قناة SSC HD Sports ، حيث تبحث الجماهير عن قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، وفيما يلي نعرض أبرز القنوات التى يمكن الوصول من خلالها كما يلى:

قناة Football HD تردد قناة Football HD القمر الصناعى الإماراتي "الياه سات" - "Yahsat " على 52.5 شرقاً.

التردد: 11785.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: H ( أفقي)

قناة Varzesh HD وهي متاحة عبر القمر الصناعي الإيرانى "Intelsat 902" على 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل ترميز 30000

وعل قمر Arabsat 2C/2D/3A على "26 شرق

التردد: 11881

الاستقطاب: أفقي H

معدل ترميز 27500

قناة CBC Sport HD قمر صناعي: Europe Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500