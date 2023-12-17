شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشاهد مباريات الأهلى بكأس العالم للأندية؟ 3 قنوات يمكنك تجربتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقي غدًا الإثنين النادي الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي فى التاسعة مساء بتوقيت السعودية - الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وتنقلها قناة SSC HD Sports ، حيث تبحث الجماهير عن قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، وفيما يلي نعرض أبرز القنوات التى يمكن الوصول من خلالها كما يلى:
تردد قناة Football HD القمر الصناعى الإماراتي "الياه سات" - "Yahsat " على 52.5 شرقاً.
التردد: 11785.
معدل الترميز 27500.
الاستقطاب: H ( أفقي)
وهي متاحة عبر القمر الصناعي الإيرانى "Intelsat 902" على 62 شرق
التردد: 11555
الاستقطاب: رأسي V
معدل ترميز 30000
وعل قمر Arabsat 2C/2D/3A على "26 شرق
التردد: 11881
الاستقطاب: أفقي H
معدل ترميز 27500
قمر صناعي: Europe Star 1
التردد: 11135
الاستقطاب: أفقي H
الترميز: 27500
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