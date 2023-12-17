علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: كيف تشاهد مباريات الأهلى بكأس العالم للأندية؟ 3 قنوات يمكنك تجربتها

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القاهرة - سامية سيد - يلتقي غدًا الإثنين النادي الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي فى التاسعة مساء بتوقيت - الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله بجدة، فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وتنقلها قناة SSC HD Sports ، حيث تبحث الجماهير عن قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، وفيما يلي نعرض أبرز القنوات التى يمكن الوصول من خلالها كما يلى:

 

قناة Football HD

تردد قناة Football HD القمر الصناعى الإماراتي "الياه سات" - "Yahsat " على  52.5 شرقاً.

التردد: 11785.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: H ( أفقي)

 

قناة Varzesh HD

وهي متاحة عبر القمر الصناعي الإيرانى "Intelsat 902" على 62 شرق 

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل ترميز 30000

 

وعل قمر Arabsat 2C/2D/3A على "26 شرق

التردد: 11881

الاستقطاب: أفقي H

معدل ترميز 27500

 

قناة CBC Sport HD

قمر صناعي: Europe Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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