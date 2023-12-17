شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحث مستخدميها على التخلص من شواحن "أبل ووتش" غير الأصلية.. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت شركة أبل المستخدمين على التخلص من شواحن "أبل ووتش"، التابعة لجهات خارجية، مشيرة إلى مخاطر السلامة المحتملة ومشكلات الأداء، وفي تحديث مستند الدعم الأخير، سلط عملاق التكنولوجيا الضوء على المخاطر المرتبطة باستخدام ملحقات الشحن المعتمدة غير المعتمدة من MFi (المصممة لأجهزة iPhone/iPad) للساعة الذكية الشهيرة.

وقالت شركة أبل في وثيقة الدعم: "إذا كنت تستخدم شاحنًا مزيفًا أو غير معتمد، فقد تواجه شحنًا بطيئًا، وتكرار الأصوات، وانخفاض عمر البطارية".

كيف تتعرف على شواحن أبل الأصلية؟ قالت شركة آبل في صفحة الدعم: "موصلات الشحن الأصلية التي تصنعها الشركة باللون الأبيض، تحتوي بعض أجهزة شحن آبل ووتش على علامات نصية وتنظيمية على كابل الشحن.

وأضافت شركة آبل، أن أجهزة الشحن التي لم تصنعها الشركة قد تحتوي على ألوان أو نصوص أو تصميمات أخرى مختلفة على سطح موصل الشحن.

مثل معظم أجهزة شحن آبل، يكون شاحن آبل ووتش أبيض اللون، ومع ذلك مع Apple Watch Urtla، قامت آبل بجعل الكابل مضفرًا.

يمكن لمستخدمي آبل ووتش أيضًا الحصول على أجهزة شحن معتمدة من MFi، حيث خضعت أجهزة الشحن المعتمدة من MFi لاختبارات آبل الصارمة وهي مضمونة للوفاء بمعايير السلامة والأداء الخاصة بالشركة، وهي تحمل شعار "Made for Apple Watch" أو "MFi" خاصًا على العبوة والشاحن نفسه.

كيف تتحقق من الشركة المصنعة للشاحن الخاص بك؟ تسرد آبل أيضًا خطوات للتحقق من الجهة المصنعة لشاحن الساعة ولكنك ستحتاج إلى جهاز Mac للقيام بذلك. في حال كان لديك جهاز Mac، اتبع الخطوات التالية:

قم بتوصيل كابل شحن آبل ووتش بجهاز ماك.

على جهاز ماك، اختر قائمة آبل > "إعدادات النظام"، ثم انقر على "عام" في الشريط الجانبي.

انقر فوق "حول" على اليمين.

انقر فوق تقرير النظام.

انقر فوق يو اس بي.

اختر شاحن ساعتك لعرض التفاصيل.

تحديد موقع الشركة المصنعة، شاهد أجهزة الشحن التي تصنعها شركة آبل، وهي تُدرج شركة آبل على أنها الشركة المصنعة.

ما الذي يجب على مستخدمي آبل ووتش فعله؟ على الرغم من أن استخدام أجهزة الشحن غير المعتمدة قد يبدو وسيلة لتوفير المال، إلا أن المخاطر المحتملة على آبل ووتش وسلامتك الشخصية لا تستحق العناء.

التزم بتوصيات آبل وتأكد من أن ساعتك الذكية تتمتع بعمر طويل وصحي باستخدام شاحن موثوق به ومعتمد من MFi.