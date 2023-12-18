شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أستاذ بجامعة ستانفورد: الروبوتات لن تأخذ وظائفك فى أى وقت قريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أن تم التركيز على الذكاء الاصطناعي في أواخر العام الماضي مع إطلاق ChatGPT لعامة الناس، كان هناك خوف من أن التكنولوجيا ستسلب الوظائف من بين أشياء أخرى، ويستمر الجدل حول مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على أتمتة أجزاء من القوى العاملة العالمية، حيث أن الأدوات التوليدية مثل ChatGPT من OpenAI تجتاح العالم.

ويمكن لروبوت المحادثة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي القيام بأشياء مثل كتابة التعليمات البرمجية وإنشاء مواد تسويقية وإنشاء خطط الدروس، حيث قال أستاذ في جامعة ستاندورد لبلومبرج في تقرير مؤخرًا "إذا فكرت في إدخال البيانات، ومراكز الاتصال، والموارد البشرية، وكشوف المرتبات - هذا النوع من الأشياء البعيدة تمامًا - فقد يتم استبدال الكثير من هذا بالذكاء الاصطناعي في غضون خمس إلى عشر سنوات".

وقال البروفيسور، في إشارة إلى مقابلته مع المنشور: "إذا كانت هذه مكالمة عبر تطبيق Zoom، فيمكنني أن أكون ذكاءً اصطناعيًا تقريبًا"، ومع ذلك، فإن نبوته ليست كلها سيئة، إنه لا يرى أن الروبوتات تحل محل الوظائف البشرية. وقال إنه قد يكون من غير العملي أن تحل الروبوتات محل العمال الفعليين.

وقال: "إذا كنت شخصياً، فإن الروبوت الذي سيحل محلني سيكون ثقيلاً إلى حد كبير ولن يعمل أبداً"، وأضاف أيضًا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجعل العمال الهجين أكثر إنتاجية، ووفقاً لبحث البروفيسور، فإنهم يشكلون 30% من القوى العاملة في أمريكا وأوروبا الشمالية.

وقال: "ربما يساعدك الذكاء الاصطناعي على ذلك"، "بالنسبة للعمال المختلطين، لا أرى أن هذا يمثل تهديدًا حقيقيًا على المدى القريب، وإذا كان هناك أي شيء، فربما يدعم هذه الوظيفة".

300 مليون وظيفة معرضة لخطر الذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا العام، نشر بنك جولدمان ساكس دراسة قالت إن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تؤدي إلى "اضطراب كبير" في القوى العاملة وتؤثر على ما يصل إلى 300 مليون وظيفة بدوام كامل حول العالم، وزعمت الدراسة أن العمال ذوي الياقات البيضاء هم الأكثر عرضة للتأثر.

ويقول فورد: "أعتقد أن هناك عمومًا ثلاث فئات ستكون معزولة نسبيًا في المستقبل المنظور". "الأولى هي الوظائف التي تتسم بالإبداع الحقيقي: فأنت لا تقوم بعمل نمطي أو مجرد إعادة ترتيب الأشياء، ولكنك تبتكر بصدق أفكارًا جديدة وتبني شيئًا جديدًا."