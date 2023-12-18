شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 ألعاب جديدة قادمة إلى Apple Arcade فى 4 يناير.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تبدأ شركة أبل عام 2024 بقوة على Arcade – منصة الألعاب القائمة على الاشتراك، حيث ستتم إضافة ثلاثة عناوين جديدة في 4 يناير، وإذا كنت مشتركًا في Apple Arcade، فتحقق من العناوين الثلاثة التي من المقرر إضافتها، وإليكم كل التفاصيل حول الألعاب الثلاث:

"Tamagotchi Adventure Kingdom- Cornsweeper -BlackJack+"

في 4 يناير، ستطلق Bandai Namco لعبة Tamagotchi Adventure Kingdom، وهي إضافة جديدة إلى سلسلة الأصدقاء الافتراضيين على Apple Arcade، حيث انضم إلى Mametchi في إعادة الانسجام إلى كوكب Tamagotchi بعد الاصطدام الغامض، واستكشف المناظر الطبيعية، وواجه ما يقرب من 300 شخصية من شخصيات تماغوتشي، وقم ببناء معسكر برية في هذه اللعبة التي يتم تحديثها بانتظام.

كما سيتم إصدار Cornsweeper أيضًا في نفس اليوم بواسطة المطور الفردي wbuttr، وهي لعبة تأملية مفعمة بالحيوية، حيث يقوم اللاعبون بفرقعة الفشار وتجنب الانفجارات مع ضبط الموسيقى التصويرية المريحة مع موسيقى الريغي، وتتميز اللعبة، المتأثرة بالثقافة الجامايكية، بالترجمة باللغة العامية الجامايكية.

كذلك فمن من المقرر أيضًا إصدار لعبة Blackjack+ من MobilityWare في 4 يناير، وهي تقدم تجربة لعبة ورق كلاسيكية، أتقن التعقيدات مثل التقسيم والمضاعفة، واختر الجداول من المواقع المميزة، وتسلق لوحات الصدارة، وتتميز اللعبة بنظام التقدم على الطاولة لكسب الألقاب وفتح طاولات جديدة، مما يضيف الإثارة والإنجاز إلى رحلة البلاك جاك.