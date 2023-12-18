شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لتطبيق متجر Google Play يزيل شريط البحث لبعض المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Google مؤخرًا تحديثًا جديدًا لمتجر Play، ومن خلال هذا التحديث، يقال إن عملاق التكنولوجيا يختبر تصميمًا جديدًا لمنصة قائمة التطبيقات الرسمية الخاصة به، ووفقًا لتقرير صادر عن موقع 9to5Google، فقد أثر التحديث الأخير على بعض المستخدمين، حيث يدعي التقرير أن بعض المستخدمين اشتكوا من أنهم يفقدون شريط البحث تمامًا، وهذا لا يترك لهم أي طريقة تقريبًا للبحث عن تطبيقات معينة.

جوجل تختبر تصميمًا جديدًا لمتجر Play لا يمر متجر Google Play غالبًا بتغييرات كبيرة، ومع أحدث تغييرات التصميم، أضافت Google Material You لتغيير المظهر العام للتطبيق ليناسب الإصدار الحالي من Android، ومنذ ذلك الحين، ظل تطبيق Android المهم كما هو.

وفقًا للتقرير، تختبر جوجل الآن إعادة تصميم أخرى للتطبيق، حيث تم تعيين هذا التغيير لإحضار علامة تبويب جديدة في الأسفل وفي هذه العملية تمت إزالة شريط البحث، ويشير التقرير إلى أن هذا التغيير قد لوحظ لأول مرة في بداية ديسمبر.

واشتكى أحد مستخدمي Pixel Fold من أن متجر Play الخاص به يبدو مختلفًا بعض الشيء وأن شريط البحث مفقود، وأظهر التطبيق ثلاث علامات تبويب رئيسية في الأسفل: الألعاب والتطبيقات والكتب، ومع ذلك، كان هذا الإصدار من التطبيق يفتقد علامة التبويب "العروض".

وقال المستخدمون إن الطريقة الوحيدة للبحث عن تطبيق ما هي النقر على أحد التطبيقات المقترحة من علامة التبويب الرئيسية واستخدام رمز البحث الذي ظهر على الصفحة، ولاحظ مستخدمون آخرون أيضًا مشكلة مماثلة.

كما شارك مستخدم X يُدعى AssembleDebug منشورًا على منصة التواصل الاجتماعي يتضمن لقطات شاشة أظهرت تطبيق Play Store بدون شريط بحث وتصميمًا جديدًا تمامًا للتطبيق، وتحتوي قائمة الصفحة على علامة تبويب بحث إضافية بينما تعرض الصفحة الجديدة مصطلحات البحث المقترحة في البطاقات الموضوعة في الشبكة، كما أن شريط البحث مفقود أيضًا من صفحات التطبيقات والألعاب، ولكن في هذا الإصدار، يكون الشريط مرئيًا في علامة التبويب "بحث".