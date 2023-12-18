شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد أبل بسبب رسوم "Apple Pay" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهمت دعوى قضائية جماعية شركة آبل بقبول شكل من أشكال الرشوة من اثنان من شركات الدفع الرقمي الأمريكية الشهيرة لضمان هيمنتها على خدمات بطاقات الدفع في نقاط البيع لمعاملات Apple Pay وفقًا لرويترز، ونتيجة لذلك تقول الدعوى إن التجار أجبروا على دفع رسوم أعلى.

وتم رفع دعوى قضائية ضد أبل من قبل شرك في إلينوي نيابة عن "جميع التجار في الولايات المتحدة الذين قبلوا Apple Pay كوسيلة للدفع في نقطة البيع الفعلية".

ووفقًا للشكوى، أبرمت شركة Apple اتفاقية مع اثنان من شركات الدفع الرقمي الأمريكية ألغت أي حافز لها لتطوير شبكة دفع معاملات نقاط البيع المنافسة الخاصة بها أو السماح لشركات أخرى بالاستفادة من وظيفة NFC "الضغط للدفع" الخاصة بـ iPhone، مع تطبيقات محفظة الطرف الثالث على أجهزة iPhone، ويعد تطبيق المحفظة الخاص بشركة Apple هو الخيار الوحيد، وتقول الدعوى إن كل هذا أدى إلى تضخم الرسوم التجارية.

وتم اتهام شركة Apple بالسلوك المناهض للمنافسة مع Apple Pay في الماضي بسبب كيفية منع وصول طرف ثالث إلى تقنية الدفع غير التلامسية الخاصة بها، لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت رويترز أن شركة آبل قد تفتح إمكانية الوصول إلى NFC فى الاتحاد الأوروبى لتجنب الغرامة فى قضية مستمرة منذ عام 2020.