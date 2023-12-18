شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخطط أبل لعرض Vision Pro فى متاجر البيع بالتجزئة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب أوائل عام 2024، يقترب أيضًا تاريخ إطلاق أول جهاز يمكن ارتداؤه على الرأس من Apple، وهو Apple Vision Pro، وعدت شركة Apple بأن سماعات الرأس ستصدر في الأشهر الأولى من العام، وتشير الشائعات الحالية إلى أننا قد نراها قبل شهر مارس، وفقاً لموقع macrumors.

مع اقتراب الإصدار سريعًا، تستعد شركة Apple لتقديم Vision Proفي متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بها في الولايات المتحدة، واستنادًا إلى صور التصميم، تقوم Apple بإعداد حامل أنيق لسماعات الرأس، مع ضبط الحامل ليتوافق مع شاشات منتجات Apple الأخرى.

سيحمل الحامل المنحني جهاز Vision Pro في الهواء، مما يسهل رؤية الشاشة وعصابة الرأس والمكونات الأخرى من جميع الزوايا.

سيتم توصيل سماعات الرأس Vision Pro بالبطارية المصاحبة، والتي سيتم تخزينها أسفل سماعة الرأس في الجزء السفلي من الحامل، لن تحاول شركة Apple إخفاء حزمة البطارية بأي شكل من الأشكال، بناءً على الصور، وسيتم وضع حوامل Vision Pro على حصيرة، مع سماعتين لكل حصيرة.

تقوم Apple بإعداد مناطق مخصصة لجميع منتجاتها، لذلك يمكننا أن نتوقع نفس المعاملة مع Vision Pro، سيكون لدى متاجر البيع بالتجزئة الرئيسية مناطق عملية حيث يمكن للعملاء اختبار سماعات الرأس، ولكن المتاجر التي ليست من الشركات الرائدة سيكون لديها سماعة رأس واحدة أو اثنتين فقط وليس من الواضح ما إذا كانت ستقدم عروضًا توضيحية.

ستقوم Apple بإحضار موظفي البيع بالتجزئة إلى كوبرتينو في يناير لتدريبهم على كيفية إعداد متاجرهم لجهاز Vision Pro وكيفية بيع الجهاز للعملاء، ويعد Vision Pro أكثر أجهزة Apple تعقيدًا حتى الآن، حيث يتطلب الأمر عصابات رأس مثبتة وأختام ضوئية للعمل بشكل صحيح، وسيحتاج بعض العملاء إلى عدسات طبية مخصصة.

هناك عدد متزايد من العلامات التي تشير إلى أنه سيُطلب من العملاء زيارة أحد مواقع البيع بالتجزئة لشركة Apple من أجل شراء سماعة رأس Vision Pro وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، ستتلقى شركة Apple الطلبات عبر الإنترنت، ولكن يبدو أنه سيتم دفع العملاء إلى الاستلام من المتجر حتى يتمكن موظف Apple من توفير عصابة الرأس المناسبة وختم الضوء والعدسات الطبية الاختيارية.

تخطط شركة Apple للحد من مبيعات Vision Pro للعملاء في الولايات المتحدة للبدء بها، قبل توسيع نطاق توفرها إلى بلدان أخرى في أواخر عام 2024، ومن المقرر أن يصل سعر Vision Pro إلى 3500 دولار.