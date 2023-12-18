شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه.. وضع "Repair Mode" بهواتف بكسل وكيفية استخدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Google سلسلة Pixel 8 في أكتوبر، وفي سبتمبر، قبل إطلاق أحدث طرازات Pixel، زعمت التقارير أن عملاق التكنولوجيا كان يعمل على ميزة جديدة تسمى "وضع الإصلاح" لأجهزته، حيث يعمل هذا الوضع مثل وضع الصيانة الخاص بشركة سامسونج ويساعد المستخدمين على تخزين بياناتهم بأمان عندما تدخل أجهزتهم لإصلاح الشاشة أو إصلاحات أخرى مماثلة.

ومع Pixel Drop الأخير في ديسمبر 2023، أضافت الشركة دعمًا لـ "وضع الإصلاح" لأجهزة Pixel محددة تعمل بنظام Android 14.

اهمية هذا الوضع

عندما يذهب المستخدم لإصلاح أجهزته، عليه أن يكون حذرًا بشأن بياناته، خاصة عندما تحتوي الأجهزة على بيانات وصور حساسة وخاصة، وللتأكد من عدم قيام فني الإصلاح بفحص أغراضك الخاصة، يتعين على المستخدمين تهيئة أجهزتهم "عمل فورمات" قبل تسليمها إلى مركز الخدمة.

لكن باستخدام وضع Repair Mode ، يمكن للمستخدمين تنشيطه لحماية بياناتهم الخاصة دون إعادة ضبط الجهاز، حيث يسمح هذا للفني بإجراء أي اختبارات ضرورية على الجهاز ولكنه يترك البيانات الموجودة على اللوحة في متناول المالك فقط.

كيفية الإعداد والاستخدام

لتنشيط وضع الإصلاح على أجهزة Pixel، سيحتاج المستخدمون إلى مساحة تخزين مجانية تبلغ 2 جيجابايت على الأقل، وعلاوة على ذلك، يحتاج المستخدمون أيضًا إلى إعداد رمز قفل الشاشة لاستخدام هذه الميزة - كما أن رقم التعريف الشخصي وكلمة المرور وأقفال النمط مقبولة أيضًا.

لتمكين وضع الإصلاح، يتعين على المستخدمين الانتقال إلى الإعدادات > النظام > وضع الإصلاح والنقر على "الدخول إلى وضع الإصلاح". لاحظت جوجل في منشور مدونتها أنه بعد تمكين الميزة، سيتم إعادة تشغيل جهاز Pixel وقد يستغرق الأمر بضع دقائق للعودة.

ومن المهم ملاحظة أن "وضع الإصلاح" سيكون متاحًا في جميع أجهزة Pixel الأحدث، باستثناء Pixel 5a وPixel Tablet، وتضيف Google أيضًا هذه الميزة كجزء من إصدار الصيانة الأول لنظام Android 14، والذي تم إطلاقه في 6 ديسمبر. وستكون أجهزة Pixel المدعومة حاليًا فقط مؤهلة لوضع الإصلاح. وهذا يعني أن الأجهزة القديمة مثل Pixel 3 وPixel 4 لن تتمكن من الوصول.