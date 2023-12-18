شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام تطرح ميزة "أضف لك" للقصص.. اعرف كيف تستخدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت إنستجرام ميزة قوالب للقصص، للسماح للمستخدمين بإنشاء النموذج الخاص بهم، حيث تتيح الميزة المسماة "Add Yours" للمستخدمين تثبيت ملفات GIF والنصوص والصور في قالب القصص، والتي يمكنهم بعد ذلك مشاركتها مع الآخرين.

كيفية استخدام الميزة الجديدة لإنشاء قالب Add Yours، يمكن للمستخدمين إضافة صور GIF ونصوص وصور إلى قصتهم الخاصة، ويمكنهم بعد ذلك تحديد خيار "إضافة قوالبك" من علبة الملصقات واختيار العناصر التي يريدون تضمينها في القالب.

بمجرد قيام المستخدم بمشاركة قالب "أضف لك" في قصته، يمكن لأي شخص آخر استخدامه وإضافة لمساته الخاصة.

إذا أراد المستخدم استخدام قالب شخص آخر، فيمكنه النقر على المطالبة "أضف قالبك" عندما يراه في قصته، سينقلهم هذا إلى الكاميرا، حيث يمكنهم رؤية جميع العناصر التي تشكل جزءًا من القالب وتخصيصها عن طريق إضافة النصوص والصور وملفات GIF الخاصة بهم.

تتيح الوجوه التي تظهر على الجانب الأيسر من الملصق للمستخدمين معرفة الأشخاص الآخرين الذين وضعوا طابعهم الخاص على القالب.

ويتم طرح نموذج "أضف قصتك" الخاص بـ إنستجرام للمستخدمين على مستوى العالم.

يحتوي إنستجرام أيضًا على ملصق "أضف لك" للقصص، والذي تم تقديمه في عام 2021، تم تصميم القوالب المخصصة بناءً على الميزة، مما يسمح للمستخدمين بإضافة لمسة خاصة بهم إلى المطالبات.

أما بالنسبة لـ ريلز، فإن إنستجرام لديه "متصفح قوالب" تم تقديمه لـ ريلز في يوليو، حيث يمكن للمستخدمين تخصيص قوالب معدة مسبقًا لمقاطع الفيديو الخاصة بهم.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم إنستجرام أيضًا أداة تحرير خلفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتيح للمستخدمين تغيير خلفية صورهم من خلال المطالبة بالقصص.

هناك أيضًا أداة لإنشاء الملصقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات من المطالبات النصية.