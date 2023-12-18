شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف ميزات جديدة في Gmail للمتسوقين عبر الإنترنت.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل مجموعة من الميزات الجديدة خصيصًا لمستخدمي Gmail للمتسوقين عبر الانترنت، تسمح للمستخدمين بتتبع الحزمة واتباع سياسة الإرجاع، مما يعزز تجربة التسوق الخاصة بهم أثناء العطلات عبر الإنترنت. خيار تصفية التسليم إدراكًا لأهمية تقديم الهدايا في اللحظة الأخيرة، طرحت Google فلتر للمتسوقين في الولايات المتحدة، تم تطوير هذه الميزة لمساعدة المتسوقين على تصفية عمليات البحث الخاصة بهم وتحديد المنتجات التي يمكن تسليمها بسرعة، وهي متاحة لكل من إصداري جيميل للمحمول وسطح المكتب.

لاستخدام هذه الميزة، يمكن لمستخدمي جيميل ببساطة تحديد الفلتر لرؤية العناصر المتاحة للاستلام من المتاجر القريبة أو المؤهلة للشحن السريع، بالإضافة إلى تفاصيل حول خيار التسليم الأسرع والأقل تكلفة لدى التاجر.

تتبع الحزمة في Gmail بالإضافة إلى عوامل تصفية التسليم، يقدم جيميل أيضًا للمستخدمين تجربة أكثر شمولاً لتتبع الطرود، سيتم عرض تحديثات التسليم المهمة ضمن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتسوق، وتكون مرئية في عرض قائمة البريد الوارد وعلى رسائل البريد الإلكتروني الفردية عبر كل من الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب.

بالإضافة إلى ذلك، سيعطي جيميل أيضًا الأولوية لرسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على معلومات تتبع الطرود، مما يضمن حصول المستخدمين على معلومات حول أي تغييرات تطرأ على تواريخ التسليم الخاصة بهم بسرعة، كما يمكن للمستخدمين تمكين هذه الميزة أو تعطيلها في أي وقت من خلال الإعدادات في Gmail.

الوصول إلى سياسة الإرجاع الميزة الثالثة لـ جيميل هي تسهيل وصول المستخدمين إلى سياسات إرجاع التجار، في جيميل، بمجرد وصول الطرد، سترسل المنصة لمستخدميها رابطًا مناسبًا لإرشادات الإرجاع الخاصة بالتاجر في الجزء العلوي من رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالتسوق، سواء على سطح المكتب أو الهاتف المحمول.

بالإضافة إلى ذلك، سيسلط جيميل أيضًا الضوء على سياسات الإرجاع عبر بحث جوجل، مما يوفر للمستخدمين رؤى مثل "الإرجاع المجاني لمدة 90 يومًا" على قوائم المنتجات أو روابط التجار أثناء عملية التسوق.

ومع تضمين هذه الميزات الجديدة في جيميل، تهدف جوجل إلى تبسيط تجربة التسوق للمستخدمين، وتمكين المتسوقين عبر الإنترنت من البقاء على اطلاع دائم بتسليم الطرود والوصول إلى معلومات الإرجاع دون عناء.

والجدير بالذكر أنه يتم طرح هذه الميزات حصريًا لمستخدمي Gmail في الولايات المتحدة هذا الشهر، ولتنشيطها، ما عليك سوى التوجه إلى إعدادات جيميل والضغط على مفتاح تتبع الطرود وروابط سياسة الإرجاع.

وفي الوقت نفسه، في أعقاب خطط جوجل لتحديث خط إنتاجها بالكامل، من المتوقع أن تقدم جوجل قريبًا هذه الميزات للمستخدمين في مناطق أخرى في الأشهر المقبلة.