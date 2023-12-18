شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خمس ميزات قادمة لـ AirPods Pro 3.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Apple على إصدار محدث من AirPods Pro، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سماعات الأذن الجديدة في وقت ما حوالي عام 2025، هناك العديد من الميزات الجديدة المثيرة التي يشاع أنها ستتوفر لـ ‌AirPods Pro‌ 3، والتي جمعناها هنا، وفقاً لموقع macrumors.

تصميم محدث

وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، سيحصل ‌AirPods Pro‌ 3 على إصلاح شامل للتصميم، ويظل ما سيتغير بالضبط غامضًا، ولكن من المتوقع أن تقوم شركة Apple بتحديث كل من سماعات الأذن والعلبة لاستيعاب الميزات الجديدة المخطط لها.

جودة صوت أفضل

تميل Apple إلى تعزيز جودة الصوت مع كل إصدار جديد لـ AirPods، وتشير الشائعات إلى أن ‌AirPods Pro‌ 3 سيشهد تحسينات في الصوت، ويمكننا أيضًا الحصول على مزيد من التحسينات على ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، ومع تركيز Apple على سماعة الرأس Vision Pro، ستكون جودة الصوت أكثر أهمية من أي وقت مضى.

تم تصميم إصدار USB-C الحالي من ‌AirPods Pro‌ 2 للاقتران مع Vision Pro وتقديم صوت بدون فقدان، لذا فإن المزيد من إضافات الميزات لـ Vision Pro وسماعات الرأس اللاحقة تعد رهانًا جيدًا.

شريحة محدثة

يستخدم ‌AirPods Pro‌ 2 شريحة H2، ومن المتوقع أن يحصل إصدار الجيل التالي من ‌AirPods Pro‌ على شريحة أسرع، والتي يمكن أن تطلق عليها Apple اسم H3 إذا التزمت بنظام التسمية هذا.

تعمل شريحة H2 الحالية على تشغيل كل شيء بدءًا من إلغاء الضوضاء النشط إلى Hey Siri، والتبديل السريع، وAdaptive EQ، لذا فإن شرائح H-series هي المفتاح لوظائف AirPods، وقد تكون قوة المعالجة لشريحة H3 مهمة للميزات المتعلقة بالصحة التي يُشاع أنها تتعلق بـ ‌AirPods Pro‌.

تحسينات صحة السمع

هناك عدد من ميزات صحة السمع التي تعمل عليها Apple لمجموعة AirPods في المستقبل، ويمكن لاختبار السمع المدمج تشغيل النغمات والأصوات لاختبار مدى قدرة الشخص على السمع، مما يتيح للمستخدمين سهولة الوصول إلى التعليقات الصحية السمعية، وتقوم Apple بالفعل باختبار هذا النوع من الوظائف في دراسة السمع التي يتم إجراؤها من خلال تطبيق Research.

يقول جورمان إن شركة آبل تعمل أيضًا على ميزات من شأنها أن تسمح لسماعات AirPods بتعزيز السمع، ربما في محاولة لإتاحتها بدلاً من أداة السمع، ويدعم ‌AirPods Pro‌ بالفعل ميزات مثل Conversation Boost لقطع ضوضاء الخلفية أثناء التركيز على الكلام، كما أن إرشادات شراء المعينة السمعية المريحة التي لم تعد تتطلب وصفة طبية ستسهل على Apple وضع AirPods كبديل للمساعدات السمعية.

مراقبة درجة حرارة الجسم

قامت شركة Apple باختبار مستشعر درجة الحرارة المضمن في AirPods، ومن المحتمل أن تكون هذه ميزة ستأتي أولاً إلى ‌AirPods Pro‌ إذا انتهى تنفيذها.

تعتبر قياسات درجة الحرارة من داخل الأذن أكثر دقة من قياسات درجة الحرارة من المعصم.

يقول محلل شركة Apple Ming-Chi Kuo منذ سنوات أن شركة Apple ستضيف المزيد من الميزات الصحية إلى AirPods، وقد حصلت شركة Apple على براءة اختراع لسماعات AirPods المزودة بأجهزة استشعار بيومترية لمراقبة معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة ومستوى العرق والمزيد.

تاريخ الاصدار

تشير الشائعات الحالية إلى أن شركة Apple ستقدم إصدارًا محدثًا من ‌AirPods Pro‌ في عام 2025، وغالبًا ما تحدد شركة Apple مواعيد إطلاق AirPods مع أحداث iPhone، لذلك إذا ظلت الشركة على المسار الصحيح لإطلاقها في عام 2025، فربما يمكننا أن نرى ظهور سماعات الأذن الجديدة لأول مرة في وقت ما في شهر سبتمبر تقريبًا 2025.