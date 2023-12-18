تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات الذاكرة والسعة التخزينية في سلسلة Galaxy S24 وأيضاً ألوان S24 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تجذب سلسلة هواتف Galaxy S24 الأضواء في ترقب للإعلان الرسمي الشهر المقبل، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل الذاكرة والسعة التخزينية في هذه الإصدارات وأيضاً ألوان هاتف Galaxy S24 Ultra.

كشفت صفحة (@Tech_Reve) عن تفاصيل ألوان هاتف Galaxy S24 Ultra المرتقب، كما أوضحت التسريبات أن سلسلة Galaxy S24 ستتضمن عدد 28 نموذج تختلف في الذاكرة والألوان.

وترتكز التفاصيل الجديدة على لقطات للشاشة مسربة من منافذ البيع للتجزئة، وتؤكد هذه التفاصيل على أن هاتف Galaxy S24 يتوفر بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، أي على عكس ما جاء في التسريبات السابقة، بينما يتوفر Galaxy S24 Plus بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام.

أيضاً تشير بعض التسريبات إلى أن هاتف Galaxy S24 Ultra يتوفر أيضاً بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 و12 جيجا بايت رام، دون أن تؤكد التسريبات الجديدة على توفر نموذج بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

ومن المقرر أن يتوفر Galaxy S24 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يتوفر S24 Ultra بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 1 تيرابايت، وتتوفر الإختيارات التالية لكل إصدار:

هاتف Galaxy S24 يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت

هاتف Galaxy S24 Plus يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت

هاتف Galaxy S24 Ultra يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.

ومن المقرر أن تتوفر سلسلة Galaxy S24 بإختيارات ألوان تشمل الرمادي، الأسود، والبنفسجي، والأصفر، بينما أكدت تسريبات أيفات بلاس على أن هاتف S24 Ultra سيتوفر بألوان الفضي، البني الفاتح والأخضر.

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