هاتف Samsung Galaxy A55 القادم يظهر أداءً محسّنًا مع معالج Exynos 1480 الجديد

يبدو أن هاتف Samsung Galaxy A55 قادم بقوة إلى عالم الهواتف الذكية، فقد كشف اختبار GeekBench حديث عن معالج Exynos S5E8845 المفترض أنه الإصدار الجديد Exynos 1480، والذي يُتوقع أن يقدم أداءً أفضل بشكل ملحوظ عن سابقه Exynos 1380 المستخدم في هاتف Galaxy A54.

أداء معالج Exynos 1480 يتفوق على الجيل السابق

حصل المعالج Exynos 1480 على 1180 نقطة في اختبار الأداء أحادي النواة و3536 نقطة في اختبار الأداء متعدد النواة، أي بزيادة ملحوظة عن هاتف Galaxy A54 الذي سجل 1108 و2797 نقطة على التوالي.

وتشير الشائعات السابقة إلى أن Exynos 1480 معالج ثماني النواة بأربعة أنوية عالية الأداء بتردد يصل إلى 2.75 جيجاهرتز وأربعة أنوية أخرى موفرة للطاقة تعمل بتردد يصل إلى 2.05 جيجاهرتز. والأهم من ذلك، يُشاع استخدام المعالج لمعالج رسومي AMD RDNA2-based Xclipse 530، والذي قد يكون أقوى بكثير من معالجات الرسوميات Malu السابقة في رقاقات Exynos، بل وقد يقدم تقنية تتبع الأشعة (raytracing) في الألعاب، رغم أن هذا الأمر لا يزال مجرد تكهنات حتى الآن.

تصميم محسّن ومواصفات متوقعة

كشفت تسريبات حديثة عن تصميم هاتف Galaxy A55 الجديد، والذي يبدو مألوفًا مع بعض التحسينات، بما في ذلك حواف مسطحة على إطار وسط يبدو أنه مصنوع من المعدن. ومن المتوقع أن يمتلك الهاتف شاشة OLED بحجم 6.5 بوصة، ودقة FullHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وشحن سريع بقوة 25 وات.

Galaxy A55: ترقب الإعلان الرسمي

مع ظهور معالج Exynos 1480 الجديد في اختبارات الأداء وتسريبات التصميم، من المؤكد أن هاتف Galaxy A55 قد اقترب كثيرًا من موعد الإعلان الرسمي. نتابع أخبار هذا الهاتف القادم لنكشف لكم أحدث المواصفات والتفاصيل فور حصولنا عليها.

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