تكنولوجيا: ‏MagHub 3 يعمل على توسيع جهاز iPad Pro لما يصل إلى ثمانية منافذ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الربيع الماضي، قامت شركة Invzi بتمويل جماعي لبرنامج MagHub 3 الجديد على Kickstarter. ومنذ بعض الوقت، أصبح الحامل العملي للأجهزة اللوحية، والذي يمكنه إضافة مجموعة من التوصيلات إلى iPad Pro إذا لزم الأمر، متاحًا أيضًا للطلب مباشرة من الشركة المصنعة.

يتوفر Invzi MagHub 3 في نسختين مختلفتين؛ حامل iPad كلاسيكي، والتي تبلغ تكلفته 79.99 دولارًا. في حين يبلغ سعر الإصدار المزود بمحور متكامل على شكل محطة إرساء USB-C 8 في 1 129.99 دولارًا.

في الوقت الحالي، لا يمكن العثور على المنتج لدى تجار التجزئة الآخرين. وبما أن الشركة المصنعة تبيع أيضًا بعض منتجاتها عبر أمازون، فقد يستمر الإطلاق هناك.

يُعد Invzi MagHub 3 حاملًا عمليًا للأجهزة اللوحية. ويمكنه حمل الأجهزة ذات شاشة قطرية من 4.7 إلى 12.9 بوصة بمشبكها. يمكن توصيل قلم Apple Pencil مغناطيسيًا بأحد حوامل الألومنيوم.

بفضل إجمالي ثلاثة مفاصل، يمكن تعديل الذراع المكون من جزأين بعدة طرق لتوفير أفضل رؤية ممكنة للجهاز اللوحي المثبت في شكل عمودي أو أفقي.

والأكثر إثارة هو إصدار Invzi MagHub 3 المزود بقاعدة توصيل USB-C ثمانية في واحد مدمجة، والتي تم تصميمها للعمل مع iPad Pro وتضيف العديد من المنافذ إلى جهاز أبل اللوحي.

وعلى وجه التحديد، يوجد منفذ HDMI مع دعم 4K عند 60 هرتز، ومنفذ USB-A ومنفذ USB-C مع معدل نقل بيانات يصل إلى 5 جيجابت/ثانية، ومنفذ USB-C PD 100 واط لمصدر الطاقة بالإضافة إلى منفذ صوت 3.5 ملم وقارئ بطاقات SD وMicroSD.

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