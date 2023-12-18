شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد من خرائط جوجل يمنع الآخرين من معرفة موقعك.. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة جوجل على تحديث تطبيق الخرائط الخاص بها، بحيث تمنع أي شخص آخر من معرفة مكان تواجدك، ما يعني أنه لم يعد من الممكن تسليم سجل تحركاتك إلى الشرطة إذا تطلب الأمر في بعض الدول، وفقًا لصحيفة "مترو".

ومع ذلك، حتى الآن، تترك ميزة سجل المواقع على خرائط جوجل بصمات رقمية أينما ذهبت، بما في ذلك ما وراء مسرح الجريمة التي لم تكن تعلم بوقوعها.

كان هذا هو حال "زاكاري ماكوي"، المقيم في فلوريدا، والذي أصبح في عام 2020 مشتبهًا به في قضية سطو لأنه كان يركب دراجته في المكان الخطأ في الوقت الخطأ، وأصدرت سلطات إنفاذ القانون المحلية "مذكرة سياج جغرافي" لشركة Google، تطلب فيها معلومات عن جميع الأجهزة الموجودة في المنطقة في ذلك الوقت.

قضية "مكوي" ليست المثال الوحيد على الاتهامات الخاطئة، وعلى الرغم من أنها مشكلة في الولايات المتحدة في المقام الأول وليس في المملكة المتحدة، فإن تحديث جوجل يعد بمثابة فوز للخصوصية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وقال مارلو ماكجريف، مدير منتج خرائط جوجل، في منشور: "معلومات موقعك شخصية"، نحن ملتزمون بالحفاظ على أمانها وخصوصيتها وتحت سيطرتك.

ومع ذلك، في وقت سابق من هذا العام، وجد تحقيق أجرته بلومبرج بيزنس ويك أن الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة "تستخدم بشكل متزايد أوامر التفتيش للحصول على بيانات الموقع والبحث من جوجل، حتى بالنسبة للقضايا غير العنيفة، وحتى بالنسبة للأشخاص الذين لا علاقة لهم بالجريمة".

وفي آخر تحديث، قالت جينيفر لينش، من مؤسسة الحدود الإلكترونية، لبلومبرج: "لقد فات الأوان، لقد كنا ندعو Google إلى إجراء هذه التغييرات منذ سنوات، وأعتقد أن هذا أمر رائع لمستخدمي جوجل، وهذا يعني أنه يمكنهم الاستفادة من ميزات مثل سجل المواقع دون الحاجة إلى الخوف من وصول الشرطة إلى كل تلك البيانات."

سيتم طرح التحديث على نظامي التشغيل Android وiOS خلال العام المقبل، وسيتلقى المستخدمون إشعارًا على أجهزتهم عند وصوله، وبمجرد تحديث التطبيق، لن يتمكن جوجل من الوصول إلى بيانات موقع المستخدمين – حتى لو تم نسخها احتياطيًا على السحابة.

قالت شركة Apple سابقًا إن تطبيق الخرائط الخاص بها لا يخزن بيانات الموقع هذه، ونتيجة لذلك، تلقت الشركة في النصف الأول من عام 2022، 13 أمرًا بالسياج الجغرافي في الولايات المتحدة، وبالمقارنة، بين عامي 2018 و2020، تلقت جوجل 21 ألفًا.