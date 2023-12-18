تكنولوجيا: تسريب مواصفات الكاميرا لسلسلة هواتف OPPO Find X7 بشكل مفصل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تصل سلسلة Find X7 القادمة من OPPO، في العام المقبل، وقد تضم السلسلة في ثلاثة هواتف: Find X7 وX7 Pro وX7 Ultra.

ولقد ظهرت بعض المعلومات المسربة والتي أعطتنا نظرة سريعة على Pro و Find X7 القياسي. والآن، تم مشاركة تفاصيل حول مواصفات الكاميرا للهواتف الثلاثة عبر Digital Chat Station.

ووفقًا للتسريب، يحتوي هاتف Find X7 القياسي على نظام كاميرا ثلاثي؛ والذي يضم المستشعر الرئيسي Sony LYT-808 بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.

في المقابل، من المتوقع أن يحتوي كل من Find X7 Pro وFind X7 Ultra على أربعة مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل في إعداد الكاميرا. أحدها هو مستشعر Sony LYT900 الأساسي الجديد بدقة 50 ميجابكسل، وهو عبارة عن مستشعر مقاس بوصة واحدة مع وحدات بكسل فردية يبلغ قياسها 1.6 ميكرومتر.

بالإضافة إلى ذلك، هناك عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل. ستتضمن هذه الطرازات أيضًا عدسات مقربة مزدوجة، إحداهما عبارة عن عدسة مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل IMX890 مع تقريب بصري 3X وأخرى مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع زووم بصري 6X.

في الآونة الأخيرة، أظهر لنا أيضًا مخطط تخطيطي تمت مشاركته بواسطة Ice Universe ترتيب أجهزة الاستشعار المقربة المزدوجة في Find X7 Pro.

لذلك، هذا يعني أن كلا من Find X7 Pro وFind X7 Ultra سيتشاركان في مواصفات كاميرا مماثلة ويشاع أنهما يتميزان بنفس معالج Snapdragon 8 Gen 3.

وفي الوقت نفسه، سيحصل الطراز القياسي على معالج Dimensity 9300. ومن المرجح أن تكون الميزة الحصرية لطراز Ultra هي ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، كما اقترحت DCS.

من المقرر أن يتم إطلاق سلسلة هواتف Find X7 أوائل العام المقبل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد الإطلاق قريبًا.

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