تكنولوجيا: إطلاق شاشة الألعاب Red Magic 4K Mini LED مع 5088 منطقة إضاءة في الصين مقابل 5999 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Red Magic مؤخرًا عن شاشة الألعاب GM001S 4K Mini LED مع 5088 منطقة إضاءة رائعة.

تأتي الشاشة متاحة حاليًا حصريًا للسوق الصينية، بسعر تجزئة يبلغ 5999 يوان (847 دولارًا). ومن الجدير بالذكر أن الشاشة كانت متاحة سابقًا مقابل 5499 يوانًا (776 دولارًا)، كجزء من صفقة إطلاق لفترة محدودة.

على الرغم من أن Red Magic لم تؤكد رسميًا توفرها عالميًا، إلا أنه يمكننا أن نتوقع وصول الشاشة إلى السوق العالمية في الأشهر المقبلة.

تتميز الشاشة بلوحة AUO 7.0 IPS مقاس 27 بوصة مزينة بـ 5088 منطقة إضاءة، مما يوفر أداءً رائعًا، وهي تدعم دقة 4K، ومعدل تحديث سريع يبلغ 160 هرتز، وعمق ألوان 10 بت، ونسبة تباين ديناميكية متميزة تصل إلى 1:1000000، ووقت استجابة سريع بشكل استثنائي يبلغ 1 مللي ثانية.

والجدير بالذكر أن الشاشة حاصلة على شهادة HDR 1400 ومتوافقة تمامًا مع تقنيات Free-Sync وG-Sync.

وفيما يتعلق بالميزات الاحترافية، تتفوق شاشة الألعاب Red Devils من حيث الجودة، حيث توفر تغطية بنسبة 99% لنطاقات الألوان SRGB وDCI-P3 وAdobe RGB.

وبفضل ضبط دقة الألوان الاحترافية وΔE<1، فإنها تعطي الأولوية لحماية العين من خلال وظيفة حماية ثلاثية للعين. ويتكيف السطوع بسلاسة مع البيئات المختلفة، ويمكن للمستخدمين الاستفادة من أوضاع العرض المتعددة وأوضاع الألعاب للحصول على تجربة لعب مخصصة.

بالإضافة إلى أدائها، تتميز الشاشة بإضاءة محيطة بحلقة RGB وواجهات متنوعة بما في ذلك HDMI2.1 وDP، وواجهة من النوع C بقوة 90 واط تدعم الشحن العكسي ونقل الفيديو.

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