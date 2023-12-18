تكنولوجيا: سلسلة ROG Phone 8 ستتميز بثبات انحراف أكثر سلاسة مع الكاميرا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد القسم الصيني لشركة Asus مؤخرًا أنه سيكشف عن سلسلة هواتف ROG Phone 8 للهواتف الذكية المخصصة للألعاب في 16 يناير في الصين.

وتشير الشائعات المحيطة بالسلسلة إلى أنها لن تركز بالكامل على الألعاب مثل الطرازات السابقة. وتشير الصور المسربة لسلسلة ROG Phone 8 ومواصفاتها إلى تصميم مخفف مع مزيد من التركيز على مواصفات الكاميرا، وهو خروج عن النماذج السابقة.

واليوم، أصدرت العلامة التجارية الإعلان التشويقي التالي للكشف عن إحدى إمكانيات الكاميرا في تشكيلة ROG Phone 8.

وفي منشور على منصة Weibo، صرحت شركة Asus قائلة: هل تشعر بالقلق من اهتزاز أيدك أثناء تصوير مقاطع الفيديو؟ لا داعي لذلك بعد الآن إذ تأتي سلسلة ROG Phone 8 مزودة بمحور مضاد للاهتزاز لمعالجة هذه المشكلة“.

من المتوقع أن يصل هاتف ROG Phone 8 Pro مزودًا بكاميرا Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية OIS، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 32 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.

ومع ذلك، لا توجد معلومات حول مواصفات الكاميرا الخاصة بهاتف ROG Phone 8. ومن المرجح أن يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا مماثل، باستثناء الكاميرا المقربة.

من المتوقع أن تكشف Asus عن مزيد من التفاصيل حول سلسلة ROG Phone 8 من خلال إعلانات تشويقية جديدة في الأيام المقبلة.

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