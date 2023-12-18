شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: يجب على البشرية أن تكون "بين النجوم" قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في 17 ديسمبر 1903، طار ويلبر وأورفيل رايت (المعروفان باسم الأخوين رايت) بأول طائرة في العالم، ووضعا أساس الطيران الذي نراه اليوم، حيث كان هذا قبل 120 عامًا من اليوم، ولكن في التاريخ الحديث، منذ حوالي 54 عامًا، هبط البشر على سطح القمر، الآن، فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، إيلون ماسك، إن سنوات عديدة قد مرت، وبحلول وقت قريب يجب أن يكون لدى البشرية قاعدة قمرية ومدن على كوكب المريخ.

وقال في منشور على موقع X: "66 عامًا فقط منذ أول رحلة إلى الهبوط على سطح القمر، ولكن الآن مر نصف قرن منذ آخر هبوط على سطح القمر".

مهمة أبولو 11 للهبوط على القمر في عام 1969، هبطت مهمة أبولو 11 لأول مرة على سطح القمر، حيث أصبح القائد نيل أرمسترونج أول رائد فضاء، كما أصبح طيار الوحدة القمرية باز ألدرين ثاني شخص تطأ قدمه سطح القمر، وقد أمضوا حوالي ساعتين وربع الساعة معًا في استكشاف الموقع، والذي أطلق عليه اسم قاعدة الهدوء عند هبوطهم.

وأضاف "لا يمكن أن يكون هذا بمثابة علامة بارزة لدينا كحضارة. يجب أن يكون للبشرية قاعدة قمرية، ومدن على المريخ، وأن تكون هناك بين النجوم".

استعمار المريخ كان ماسك يخطط لإرسال البشر إلى المريخ واستعمار الكوكب. وأثناء حديثه في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في أذربيجان في وقت سابق من هذا العام، قال إن جهاز SpaceX الخاص به يمكنه الهبوط بمركبة فضائية على المريخ خلال "3 إلى 4 سنوات".

"يجب أن تكون لدينا قاعدة على القمر، مثل قاعدة بشرية مشغولة بشكل دائم على القمر، ومن ثم نرسل الناس إلى المريخ، ربما يكون هناك شيء خارج المحطة الفضائية، لكننا سنرى”.

وكشف ماسك لأول مرة عن صاروخ المريخ الخاص به في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في غوادالاخارا بالمكسيك في عام 2016، وفي ذلك الوقت، قال إن أول هبوط غير مأهول لـ SpaceX على الكوكب الأحمر سيكون في عام 2022، وستكون أول رحلة على متنها أشخاص في عام 2024.