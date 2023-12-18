شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تضيف "زر جديد" لهواتف iPhone 16 بعد طرح Action Button والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبدلت أبل مفتاح كتم الصوت الموجود في iPhone 15 Pro بزر Action Button، والذي يمكن تخصيصه لوظائف مختلفة، بما في ذلك كتم الصوت والمصباح اليدوي وتشغيل الكاميرا، ولكن ماذا لو كان هناك زر مخصص على iPhone للكاميرا؟ حسنًا، تعمل شركة أبل على جلب واحد في طرازات iPhone 16 العام المقبل، والذي يمكن أن يطلق عليه "زر الالتقاط" أو "Capture Button".

وأفاد مارك جورمان من بلومبرج أن زر الالتقاط الموجود على طرازات iPhone 16 سيكون لديه القدرة على تسجيل الفيديو، وكشف جورمان في أحدث نشرة إخبارية له عن Power On أن الطرازات الجديدة ستحتوي على زر مخصص لتسجيل الفيديو.

وفقًا لتقرير سابق صادر عن MacRumors، شوهد زر الالتقاط في النماذج الأولية لجهاز iPhone 16، وفي هذه النماذج الأولية، تم وضع زر الالتقاط في الجانب الأيمن السفلي من الجهاز، وفي الطرز الأمريكية، يُقال إن هذا الزر يحل محل هوائي mmWave، والذي سيتم نقله إلى الجانب الأيسر من الهاتف، أسفل زري الصوت والإجراء.

وسيكون زر الالتقاط عبارة عن زر سعوي مزود بردود فعل لمسية وليس زرًا ميكانيكيًا، ومن المتوقع أن يشتمل على مستشعر للقوة يمكنه التعرف على الضغط، وإذا تم تشغيله عن طريق الضغط، فمن المحتمل أن الضغط عليه سيؤدي إلى تشغيل الكاميرا وتمكين تسجيل الفيديو.

ويشير تقرير من MacRumors إلى أن مستويات الضغط المختلفة يمكن أن تسمح للمستخدمين أيضًا بالتبديل بين أوضاع الصور والفيديو أو إنشاء فيديو مكاني.

تغييرات أخرى في التصميم في iPhone 16 يقال إن شركة آبل قامت بإنشاء العديد من النماذج الأولية لجهاز iPhone 16 القادم، بألوان مختلفة واختلافات طفيفة في التصميم، ومن المتوقع أن يكون النموذج الأولي لمنتصف الليل هو التصميم النهائي، الذي يتميز بزر التقاط جديد وزر إجراء أكبر.

وسيحتوي iPhone 16 على وحدة كاميرا عمودية، مع تصميمين قيد النظر: تصميم على طراز iPhone 12 مع عدستين مكدستين، وتصميم iPhone X من النوع مع غلاف فردي على شكل حبة، وتستخدم أبل تخطيط الكاميرا الشبيه بـ iPhone 12 على نطاق أوسع في نماذجها الأولية.

وكانت النماذج الأولية تحتوي على زر واحد للتحكم في مستوى الصوت، ولكن بسبب مشكلات فنية، ستستخدم شركة أبل أزرارًا ميكانيكية بدلاً من زر مستوى الصوت الموحد، ويشير التقرير إلى أنه قد يتم استبدال مفتاح كتم الصوت الموجود في طرازات iPhone الفانيليا بزر إجراء جديد.