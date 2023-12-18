شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 2.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين اليوم الإثنين خسارة بنسبة 2.44 %، وبهذا، يتم تداول أقدم وأغلى عملة مشفرة حاليًا عند نقطة سعر تبلغ 40,995 دولارًا، ويمثل هذا انخفاضًا ملحوظًا قدره 1,857 دولارًا مقارنة بالأسبوع الماضي عندما تم تداول الأصل عند 42,854 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets360.

وانخفض سعر الأثير بنسبة 2.15 % اليوم الاثنين، في وقت كتابة هذا التقرير، بلغت قيمة الأثير حوالي 2170 دولارًا، وهذا يمثل تخفيضًا قدره 116 دولارًا عن سعر الأثير الأسبوع الماضي البالغ 2,286 دولارًا.

تشمل العملات المشفرة التي يتم تداولها في المنطقة الخسائر اليوم Binance Coin وRipple وSolana وCardano وDogecoin.

انضمت أيضًا Polygon وPolkadot وWrapped Bitcoin وShiba Inu وLitecoin وBitcoin Cash إلى BTC وETH في جانب الخسارة إلى جانب Shiba Inu وStellar وMonero.

انخفض التقييم الإجمالي لقطاع العملات المشفرة بنسبة 2.22 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتبلغ القيمة السوقية الحالية للعملات المشفرة 1.55 تريليون دولار، كما هو موضح بواسطة CoinMarketCap.