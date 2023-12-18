تكنولوجيا: ساعة Apple Watch Ultra تأتي بشاشة MicroLED في 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود التسريبات للتأكيد من جديد على خطط ابل لدعم ساعة Apple Watch Ultra بشاشة MicroLED، إلا أن أحدث التقارير حددت موعد لإطلاق هذا الإصدار في 2026.

قدمت ابل الجيل الثاني من ساعات Ultra في شهر سبتمبر الماضي، والتي جاءت بتحسينات محدودة مقارنة بإصدار الشركة السابق.

ولقد أوضحت تفاصيل جاءت من أحد المحللين أن ابل لا تخطط لإطلاق الجيل الثالث من ساعة Apple Watch Ultra في 2024.

بينما جاء تقرير جديد ليؤكد على أن ابل تستعد لجلب ترقية لشاشة ساعة Ultra الذكية، ومن المقرر أن تكون الترقية في تبني تقنية MicroLED في الشاشة كبديل لتقنية OLED التي تدعم الإصدارات السابقة.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن Apple Watch Ultra 3 تأتي بحجم أكبر في الشاشة، حيث من المتوقع أن يتميز هذا الإصدار بحجم 2.12 إنش، أي أكبر من Apple Watch Ultra 2 المميزة بحجم 1.91 إنش.

وتتميز شاشات MicroLED بتصميم أكثر نحافة وأخف، كما تتميز بكفاءة أعلى في إستهلاك الطاقة مقارنة بتقنية OLED، إلا أن الشاشات المميزة بتقنية MicroLED تتميز بتكلفة إنتاج أكبر، لذا من المتوقع أن ترتفع تكلفة الإنتاج من 2.5-3 مرة مقارنة بشاشات OLED.

يذكر أن التقارير الجديدة تشير إلى أن ابل تخطط لإطلاق ساعة Apple Watch Ultra المميزة بتقنية MicroLED في حدث يعقد في 2026، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول خطط ابل خلال الفترة القادمة.

المصدر

اعلان





