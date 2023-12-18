شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة أبل تحصل على مظهر جديد ومميزات مختلفة خلال 2024.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تستعد شركة Apple لتحديث كبير لساعة Apple Watch في عام 2024، فوفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، تخطط شركة Apple لتجديد كبير لساعتها الذكية الشهيرة، بما في ذلك الجماليات الجديدة والميزات الصحية المتطورة والتطورات التي قد تغير قواعد اللعبة في المستقبل.

وفي رسالته الإخبارية الأسبوعية، يقترح جورمان تصميمًا أكثر أناقة ونحافة للجيل التالي من Apple Watch، وربما يمثل نموذج "الذكرى السنوية" الذي كنا نتوقعه، ويمكن أن تتضمن إعادة التصميم هذه علبة محسنة وربما حتى آلية جديدة لربط الشريط المغناطيسي، على الرغم من ندرة التفاصيل، فمن الآمن أن نقول إن الجانب المرئي سيحظى بالتحديث.

ميزتان صحيتان كبيرتان كانت Apple Watch دائمًا خطوة متقدمة على المنحنى عندما يتعلق الأمر بتتبع الصحة واللياقة البدنية، والآن، يقترح جورمان أن مراقبة ضغط الدم واكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم قد يأتي إلى Apple Watch.

قياس ضغط الدم، على الرغم من تركيزه في البداية على اكتشاف اتجاهات ارتفاع ضغط الدم بدلاً من القراءات الدقيقة، سيكون إضافة مهمة لمجموعة رائعة من الميزات الصحية التي تمتلكها Apple، ويمكن أن يمنح المستخدمين تنبيهات مبكرة حول مشاكل ضغط الدم المحتملة وقد تتمكن Apple Watch من تسجيل البيانات ذات الصلة لإجراء محادثات مستنيرة مع طبيبك.

وتعد ميزة الكشف عن انقطاع التنفس أثناء النوم ميزة أخرى يمكن أن تأتي إلى Apple Watch، في الوقت الحالي، غالبًا ما يتطلب تشخيص انقطاع التنفس أثناء النوم إجراء دراسات غير ملائمة بين عشية وضحاها، إن المراقبة المدمجة في Apple Watch، إذا كانت دقيقة، يمكن أن تبسط بشكل كبير وتجعل الوصول إلى التشخيص ديمقراطيًا، وتمكين المستخدمين من اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب من أجل صحتهم.