شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" تفتح التسجيل في معسكر حوكمة البيانات.. تفاصيل ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ممثلةً في أكاديميتها اليوم، باب التسجيل في معسكر حوكمة البيانات؛ لتدريب أكثر من 60 متدربًا ومتدربة من خريجي وخريجات التخصصات التقنية، والإدارية، والقانونية.

المعسكر يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات والمعرفة والممارسات العملية في حوكمة البيانات وسياسة تصنيفها وحماية البيانات الشخصية وفقاً لتشريعات وسياسات مكتب ادارة البيانات الوطنية.

حوكمة البيانات

ويتلقى المتدربون في المعسكر أكثر من 120 ساعة تدريبية، سيتعرفون خلالها على المفاهيم الرئيسية في حوكمة البيانات، والتعرف على سياسات تصنيف البيانات، ومعرفة كيفية حماية البيانات الشخصية، فضلاً عن تعلم سياسة مشاركة البيانات في المنظمات.

وسيمنح المعسكر المتدربين شهادة معتمدة من "سدايا"، بالإضافة إلى تأهليهم لاختبار للحصول على شهادة احترافية في حوكمة البيانات من جهة معترف بها عالمياً.

شروط الانضمام لمعسكر سدايا

ويشترط للانضمام إلى هذا المعسكر أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن خريجي التخصصات التقنية والإدارية والقانونية، وأن يجيد اللغة الإنجليزية.

ويخضع المتقدمون إلى اختبار ومقابلة شخصية؛ للتأكد من مناسبة مؤهلاتهم للمعسكرات.

رابط التقديم على معسكر سدايا

ودعت "سدايا" الراغبين بالانضمام إلى هذا المعسكر للتسجيل من خلال زيارة موقع أكاديمية "سدايا" عن طريق هذا الــــرابـــط.

وأكدت أن أخر موعد للتسجيل في المعسكر سيكون 23 ديسمبر الجاري، في حين سيبدأ المعسكر حضورياً في مقر أكاديمية طويق يوم الأحد 7 يناير 2024 ويستمر لمدة 30 يومًا.

وأوضحت "سدايا" أن إطلاق هذا المعسكر يأتي في إطار مبادراتها؛ لبناء وتطوير قدرات المختصين في مجال حوكمة البيانات، لسد الفجوة في هذا المجال على المستوى الوطني، علاوة على تعزيز إسهامات أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.