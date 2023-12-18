تكنولوجيا: nubia تطلق هاتف Red Magic 9 Pro للأسواق العالمية بسعر يبدأ من 649 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت nubia اليوم عن إطلاق Red Magic 9 Pro للأسواق العالمية، والذي يتوفر بسعر يبدأ من 649 دولار.

قدمت nubia هاتف Red Magic 9 Pro للمرة الأولى في السوق الصيني خلال الشهر الماضي، واليوم ينطلق الهاتف لأسواق جديدة.

ويتميز Magic 9 Pro برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 وتصميم مسطح في كافة حواف وإتجاهات الهاتف، لذا لا يتضمن شاشة منحنية أو تصميم بارز للكاميرة الخلفية.

كما يدعم الهاتف ذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت، أيضاً يتميز هذا الإصدار بنظام تبريد بحجم 10000 ملم مربع لتعزيز إستقرار حرارة الهاتف.

أيضاً يتميز Red Magic 9 Pro بدعم التبريد الهوائي مع مروحة بحجم أكبر وآداء أسرع تصل إلى 22000 دورة في الدقيقة.

ويضم Red Magic 9 Pro كاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرة مميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرة macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويستهدف الهاتف التركيز على تشغيل الألعاب مع اثنان من أزرار تشغيل الألعاب بحساسية لمس، مع زر منزلق لدعم التنشيط السريع للنمط المخصص للألعاب في واجهة RedMagic OS 9.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 6500 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، ويتوفر Red Magic 9 Pro بثلاثة نماذج، حيث يأتي نموذج “The Sleet” باللون الأسود وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 649 دولار.

ونموذج “The Snowfall” الفضي والنموذج الشفاف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 799 دولار، ومن المقرر أن تبدأ الشركة في تلقي طلبات الحجز المسبق في الأسواق العالمية في 27 من ديسمبر، على أن يبدأ شحن الهاتف في الثالث من يناير.

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