شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات ضد X بسبب المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم X (تويتر سابقًا) عامًا من الانتقادات والإجراءات القانونية بمزيد من الإدانة، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تفتح إجراءات انتهاك رسمية في تشغيل X والانتهاكات المحتملة لقانون الخدمات الرقمية (DSA).

ومن المفارقات أن تييري بريتون، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، شارك الأخبار على X، حيث قدم تفاصيل الانتهاك المشتبه به للمنصة لالتزاماتها بالشفافية ومكافحة المحتوى غير القانوني، ويجري أيضًا التحقيق في "التصميم المخادع" المحتمل لـ X، وفقاً لموقع engadget.

تأتي إجراءات اللجنة في أعقاب تقرير تقييم المخاطر الذي قدمته X في سبتمبر، وتقرير الشفافية الذي نشرته المنصة في نوفمبر، والمخاوف المستمرة حول كيفية تعامل X مع المحتوى المتعلق بالحرب بين إسرائيل وفلسطين، أو سوء التعامل معه، وأرسل بريتون خطابًا إلى Elon Musk حول مسؤولية المنصة في الإشراف على المشاركات بما يتماشى مع DSA، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا في تعامل X بعد فترة وجيزة.

وأوضح بريتون في بيان له أن الإجراءات المعلن عنها حديثًا تظهر أن "زمن المنصات الكبيرة عبر الإنترنت التي تتصرف وكأنها أكبر من أن تهتم بها قد انتهى".

وتابع: "لدينا الآن قواعد واضحة، والتزامات مسبقة، ورقابة قوية، وتنفيذ سريع، وعقوبات رادعة، وسوف نستفيد بشكل كامل من مجموعة أدواتنا لحماية مواطنينا وديمقراطياتنا"، تمثل هذه الحالة المرة الأولى التي تفتح فيها المفوضية إجراءات رسمية لإنفاذ لوائح الاتحاد الأوروبي.